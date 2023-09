Real Madrid – Getafe 2:1 La Liga, 4. Spieltag, Saision 23/24 02.09.2023

Jude Bellingham ist bei Real Madrid auf Anhieb die Schlüsselfigur. Der 20-jährige Ex-Dortmunder führt sein Team gegen Getafe in der Nachspielzeit zum vierten Sieg im vierten Spiel.

Nach der glänzenden Vorbereitung und vier Treffern in den ersten drei Ligaspielen erzielte Bellingham im Duell mit dem Madrider Vorstadtklub in der 95. Minute das 2:1.

In Abwesenheit unter anderem des verletzten Stürmers Vinicius Junior und Goalie Thibaut Courtois brachte der Ex-Madrilene Borja Mayoral die Gäste zunächst in Führung. Nach der Pause glich Neuzugang Joselu für das Team von Trainer Carlo Ancelotti aus, bevor sich Bellingham in der Nachspielzeit zum Matchwinner aufschwang.

sda