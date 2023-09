Bellingham mit Brutalo-Foul an Correa Bellingham_foul-AMBI.mp4 25.09.2023

Beim Derby zwischen Real und Atlético brennen in der Nachspielzeit Jude Bellingham die Sicherungen durch. Der Engländer sorgt mit einem Frust-Foul für Gesprächsstoff.

Der bisherige Leader Real Madrid hat in der spanischen Meisterschaft ausgerechnet gegen Stadtrivale Atlético Madrid seine erste Saisonniederlage erlitten.

Doppeltorschütze Alvaro Morata (4. Minute/46.) und Antoine Griezman (18.) besiegelten jeweils mit Kopfballtreffern die Niederlage der Königlichen. Toni Kroos gelang in der 35. Minute lediglich der zwischenzeitliche Anschlusstreffer zum 1:2.

Die sich anbahnende Pleite im Derbi madrileño bringt Jude Bellingham offenbar zur Weissglut. In der 95. Minute grätscht der Jungstar in der Nähe der Mittellinie rüde Angel Correa um. Nach der Aktion kommt es im Wanda Metropolitano zu Rudelbildungen. «Fair Play» monierte Abwehrspieler César Azpilicueta in Richtung Bellingham. Die Replik des 20-Jährigen: «Faires Spiel? Faires Spiel? Es wurde viermal ein Ball auf das Spielfeld geworfen.»

Der Sünder kam schliesslich mit einer Verwarnung davon, was die Gemüter der Atlético-Fans erregte. Auch Coach Diego Simeone hält im Interview mit «DAZN» fest: «Für mich war es ein Platzverweis.»

Gut möglich, dass Bellingham frustriert war über seinen eigenen Auftritt. Nachdem der Neuzugang aus Dortmund, dessen Ablösesumme bis zu 133,9 Millionen Euro ansteigen kann, in zuvor sieben Partien für sein neues Team gleich sechs Tore schoss, blieb er gegen Atlético für einmal blass.

