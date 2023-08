Breel Embolo muss bei der AS Monaco und der Nati lange pausieren. Imago

Breel Embolo beklagt einmal mehr Verletzungspech. Der 26-jährige Stürmer der AS Monaco erleidet im Training einen Kreuzbandriss, wie der Klub vermeldet.

Dadurch fällt der Schweizer Internationale mehrere Monate aus und dürfte auch die restlichen Spiele der EM-Qualifikation (je zwei im September, Oktober und November) verpassen. Bereits bei den ersten vier Partien der Kampagne musste der zweifache Torschütze der WM in Katar verletzt zusehen.

Der Kreuzbandriss reiht sich in die bereits sehr lange Verletzungshistorie Embolos ein. Vor allem seine Zeit bei Schalke war von Ausfällen geprägt. Kurz nach seinem Wechsel in die Bundesliga verpasste er wegen einer Fraktur des Sprunggelenks und einer Folgeverletzung fast die komplette Saison 2016/17. Seither wurde er wiederholt von Verletzungen zurückgeworfen.

Auch in der letzten Saison, als Embolo für Monaco in 42 Einsätzen 14 Tore schoss, fiel er knapp zwei Monate aus. Wie lange seine Absenz dieses Mal sein wird, werden weitere Untersuchungen zeigen. «Die AS Monaco unterstützt seinen Stürmer in dieser schweren Zeit», schrieb der Klub in den sozialen Netzwerken.

Un déplacement auquel Breel Embolo ne pourra prendre part. L’attaquant international suisse a subi une rupture des ligaments croisés à l’entraînement et sera absent des terrains plusieurs mois.



L’AS Monaco apporte tout son soutien à son attaquant dans cette épreuve ✊



Courage,… — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 7, 2023

lemi, sda