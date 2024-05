Nach langer Verletzungspause kann Breel Embolo endlich wieder jubeln: Der 27-jährige Schweizer traf beim 4:1 von Monaco über Clermont erstmals in dieser Saison Keystone

Breel Embolo führt Monaco zu einem 4:1 über Schlusslicht Clermont. Damit stehen die Monegassen kurz vor der Qualifikation für die Champions League.

SDA

Embolo traf in der 37. Minute zum wichtigen 2:1 für das Heimteam, nachdem die Gäste vier Minuten zuvor ausgeglichen hatten. Kurz vor seiner Auswechslung in der 65. Minute traf der Schweizer Nationalstürmer per Kopf gar ein zweites Mal. Da er zuvor im Abseits stand, zählte der Treffer jedoch nicht.

Das zweitplatzierte Monaco hat zwei Runden vor Schluss sechs Punkte Vorsprung auf Lille im vierten Rang. Die Bretonen haben jedoch ein Spiel weniger ausgetragen und können den Rückstand am Montag gegen Lyon verkleinern. Während die Plätze 1 bis 3 zur Champions League berechtigen, muss der Viertplatzierte der Ligue 1 in die Qualifikation.

Da Le Havre gegen Strasbourg 3:1 gewann, wird die Luft für den Schweizer Nationalgoalie Yvon Mvogo im Abstiegskampf immer dünner. Nach der sechsten Niederlage in Folge (am Freitag 0:2 bei Lens) hat Lorient drei Punkte Rückstand auf Metz, das im 16. Rang klassiert ist, der zur Barrage um den Klassenerhalt berechtigt. Die Mannschaft aus dem Nordosten Frankreichs kann den Vorsprung ab 19.00 Uhr gegen Rennes weiter ausbauen.

sda