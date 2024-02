Lewis Hamilton und Charles Leclerc werden bereits als das neue Traum-Duo in der Formel 1 gehandelt. Imago

Wird Charles Leclerc durch Lewis Hamiltons Wechsel zu Ferrari zur neuen Nummer 2 degradiert? Denkbar wäre es, auch wenn derzeit noch alles sehr harmonisch daher kommt bei der Scuderia.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ferrari hat für die Formel-1-Saison 2025 ihr definitives Fahrer-Duo angekündigt: Charles Leclerc bleibt im Team und wird an der Seite des siebenfachen Weltmeisters Lewis Hamilton fahren.

Leclerc war vorab über die Verhandlungen mit Hamilton informiert worden und betont die transparente Kommunikation innerhalb des Teams.

Die Verpflichtung Hamiltons zu Ferrari wird als bedeutende Entwicklung in der Formel 1 angesehen, da sie eine Kombination aus Leclercs Talent und Hamiltons Erfahrung darstellt. Mehr anzeigen

In einer spektakulären Enthüllung hat Ferrari am Dienstag in Maranello seinen neuesten Formel-1-Boliden, den SF-24, vorgestellt. Doch der wahre Höhepunkt der Veranstaltung war die Bekanntgabe der Fahrerbesetzung für die Saison 2025: Charles Leclerc und der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton werden das neue Dream-Team der Scuderia bilden.

Leclerc, der bereits seit Jahren das Rückgrat des Ferrari-Teams darstellt, zeigte sich über die neue Besetzung aufgeschlossen. Er gab zu, von den Verhandlungen mit Hamilton im Vorfeld gewusst zu haben. «Diese Art von Verträgen werden natürlich nicht über Nacht abgeschlossen», erklärte Leclerc. Er betonte daher auch, dass die Ankunft Hamiltons keine Überraschung für ihn war und dass sie keinen Einfluss auf seine eigenen Vertragsverhandlungen mit Ferrari hatte.

Der neue Ferrari SF-24. Ferrari

«Wir haben schon miteinander geschrieben»

Der Monegasse lobte zudem die Transparenz innerhalb des Teams. Trotz der Gerüchte um interne politische Spannungen bei Ferrari, hob Leclerc die offene Kommunikation hervor, die ihm ermöglichte, frühzeitig über Hamiltons Wechsel informiert zu werden.

Während Leclerc Respekt für seinen derzeitigen Teamkollegen Carlos Sainz zeigte und sich mit Aussagen über Hamilton zurückhielt, bestätigte er, bereits Kontakt mit dem britischen Superstar gehabt zu haben. «Wir haben mit Lewis diskutiert, vor allem als alles angekündigt und offiziell war. Wir haben miteinander geschrieben», so Leclerc.

Ein Jahr des Umbruchs?

Die Ankündigung, dass Hamilton zu Ferrari wechselt, hat die Formel-1-Welt zweifellos in Aufruhr versetzt. Mit seiner beeindruckenden Erfahrung und Erfolgsgeschichte bringt Hamilton nun eine neue Dynamik in das italienische Team. Leclerc selbst äussert sich begeistert über die zukünftige Zusammenarbeit: «Es ist immer interessant, einen neuen Teamkollegen zu haben, da man verschiedene Arbeits- und Fahrweisen kennenlernt.»

Ferrari, das in der Vergangenheit für seine dominanten Leistungen und charismatischen Fahrer bekannt war, scheint mit dieser neuen Fahrerpaarung bereit zu sein, die Formel 1 in diesem Jahr durchzuwirbeln. Die Kombination aus Leclercs jugendlichem Ehrgeiz und Hamiltons umfassender Erfahrung könnte das Rezept für eine erfolgreiche Saison 2025 sein. Die Chancen, dass Max Verstappen den beiden jedoch einmal mehr vor der Sonne stehen wird, sind allerdings gross.