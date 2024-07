Erst Fahnenträger, am Montag auf der Jagd nach seiner vierten Olympia-Medaille: Nino Schurter Keystone

Nino Schurter und Mathis Flückiger auf Medaillenjagd, Schützin Audrey Gogniat im Final und Nils Stump auf der Judomatte: Diese Schweizer Highlights stehen am Montag auf dem Olympia-Programm.

SDA

Mountainbike

Mathias Flückiger und Nino Schurter gehören am Montag im Cross-Country zu den Medaillenanwärtern. Der 38-jährige Schurter hat an Olympischen Spielen bereits einen kompletten Medaillensatz gewonnen. Flückiger fuhr vor drei Jahren in Tokio auf Platz 2. Topfavorit ist der britische Olympiasieger Thomas Pidcock.

Schiessen

Audrey Gogniat hat am Montagmorgen im Wettkampf mit dem Luftgewehr über 10 m eine Medaille im Visier. Die 21-jährige Jurassierin qualifizierte sich als Drittbeste für den Final der besten acht Schützinnen. Mit einer Medaille würde sie in die Fussstapfen von Nina Christen treten. Die Nidwaldnerin holte in dieser Disziplin vor drei Jahren Bronze, scheiterte in Paris jedoch bereits in der Qualifikation.

Judo

Am Montag greift auch Judoka Nils Stump ins Wettkampfgeschehen ein. Der Weltmeister von 2023 tritt in der Gewichtsklasse bis 73 kg an und trifft in den Sechzehntelfinals auf Erdenebayar Batzaya aus der Mongolei. Dieser ist in der Weltrangliste auf Platz 26 klassiert und damit deutlich schlechter als Stump (3).

Kunstturnen

Wie vor drei Jahren in Tokio stehen die Schweizer Kunstturner auch in Paris im Teamfinal der besten acht Nationen. Luca Giubellini, Matteo Giubellini, Florian Langenegger, Noe Seifert und Taha Serhani meisterten die Qualifikation als siebtbestes Team.

Beachvolleyball

Am Fusse des Eiffelturms starten die Schweizer Frauen-Duos in das olympische Turnier. Die Europameisterinnen Nina Brunner/Tanja Hüberli bekommen es zum Auftakt der Gruppenspiele mit den Spanierinnen Daniela Alvarez Mendoza/Tania Moreno zu tun. Esmée Böbner und Zoé Vergé-Dépré treffen auf Tina Graudina/Anastasija Samoilova aus Lettland.

