Roman Mityukov greift im Schwimmbecken nach einer Medaille, Martin Dougoud bei den Kanuten: Die Schweizer Olympia-Schwerpunkte vom Donnerstag.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Am 1. August schwimmt Roman Mityukov über 200 Meter Rücken um eine Medaille. Der Final ist au 20.37 Uhr angelegt.

Bei den Springreitern springen Pius Schwizer, Steve Guerdat und Martin Fuchs um die Final-Teilnahme. Sie gehören zu den Medaillenanwärtern. Die Quali startet um 11 Uhr. Mehr anzeigen

Schwimmen: Roman Mityukov könnte am Donnerstag als vierter Schweizer Schwimmer eine Olympia-Medaille gewinnen. Der 24-jährige Genfer flog am Mittwoch über 200 Meter Rücken förmlich in den Final. Im Vorlauf war Mityukov der Schnellste, in den Halbfinals der Zweitschnellste. Der zweite Schwimm-Final der Spiele mit Schweizer Beteiligung nach Platz 5 von Noè Ponti über 200 Meter Brust steigt um 20.37 Uhr.

Kanu: Auch für den Schweizer Kanuten Martin Dougoud ist zwei Tage nach dem überzeugenden Abschneiden in den Vorläufen etwas möglich. Der in Frankreich lebende 33-jährige Genfer zog am Dienstag im Kajak-Einer mit dem fünftbesten Resultat in die Halbfinals ein. Übersteht er am Donnerstag um 15.30 Uhr die Halbfinals, kämpft er ab 17.30 Uhr um eine Medaille.

Judo: Dem in der 1. Runde ausgeschiedenen Goldanwärter Nils Stump haben die Spiele in Paris kein Glück gebracht. Ergeht es dem Aargauer Daniel Eich besser? Der 24-jährige EM-Dritte von 2022 tritt ab 11.20 Uhr in der Kategorie bis 100 kg an.

Schiessen: Nina Christen und Chiara Leone nehmen am Donnerstag mit dem Kleinkaliber-Gewehr die Scheiben ins Visier. Auf dem Programm steht die Qualifikation im Dreistellungsmatch 50 m für den Final vom Freitag. Es ist jene Disziplin, in der Christen 2021 in Tokio Gold gewonnen hat.

Golf: Der 28-jährige Joel Girrbach aus Kreuzlingen startet ins olympische Golfturnier. Girrbach startet als krasser Aussenseiter ins Turnier. Er schaffte erst auf diese Saison hin den Aufstieg in die Europa-PGA-Tour und schaffte in Shenzhen in China als beste Klassierung bislang einen 3. Platz. Girrbach startet im allerletzten Flight um 12.39 Uhr ins Turnier. Das Golfturnier ist vorzüglich besetzt. Meistgenannte Favoriten sind der Amerikaner Scottie Scheffler, der Olympiasieger von Tokio, der Spanier John Rahm oder der Nordire Rory McIlroy.

Rudern: Die 20-jährige Bernerin Aurelia-Maxima Janzen tritt am Vormittag um 9.30 Uhr im Skiff zum Halbfinal an. Im ersten Halbfinal muss sie gegen Boote aus Spanien, Usbekistan, der Niederlande, Australien und Bulgarien den 3. Platz erreichen, um als fünftes Boot des Schweizer Verbandes (von 6) den A-Final zu erreichen. Nach Janzens guter Leistung im Viertelfinal scheint eine Qualifikation für den A-Final, was niemand von der jungen Ruderin erwartet hat, durchaus möglich.

Reiten: Mit den Springreitern Martin Fuchs, Steve Guerdat und Pius Schwizer starten weitere Medaillenhoffnungen in die Wettkämpfe. Das Schweizer Trio nimmt ab 11 Uhr die Qualifikation für den Teamwettbewerb in Angriff.

BMX Racing: Auch für den Schweizer BMX-Trumpf Zoé Claessens geht es am Donnerstag los. Die Waadtländerin tritt am Abend (ab 20.00 Uhr) wie Nadine Aeberhard sowie Simon Marquart und Cédric Butti bei den Männern zu den Viertelfinals an.

