Sporting-Trainer Amorim über seinen Verbleib: «Kann ich nicht garantieren» 09.04.2024

Der FC Liverpool hat angeblich einen Nachfolger für Jürgen Klopp gefunden. Berichten zufolge will der Klub den Portugiesen Ruben Amorim verpflichten.

dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Liverpool ist offenbar daran interessiert, Sporting-Trainer Ruben Amorim als Nachfolger für den abtretenden Jürgen Klopp zu verpflichten.

Amorim will seinen Verbleib bei den Portugiesen nicht garantieren und macht klar: «Falls wir keine Titel gewinnen, werde ich Sporting verlassen.»

Der FC Liverpool will Berichten zufolge Gespräche mit dem Portugiesen Ruben Amorim aufnehmen, der im Verein als Wunschkandidat für die Nachfolge des scheidenden Trainers Jürgen Klopp gilt. Wie britische Medien berichteten, soll der 39 Jahre alte Coach von Sporting Lissabon in Anfield einen Drei-Jahres-Vertrag unterschreiben. Amorim stieg in Liverpool zum Topfavoriten für das Traineramt auf, nachdem der zuvor gehandelte Xabi Alonso angekündigt hat, bei Bayer Leverkusen zu bleiben.

Amorim hatte Sporting in der Spielzeit 2020/21, seiner ersten vollen Saison im Klub, zum ersten Ligatitel seit 19 Jahren geführt. Aktuell hat das Team als Tabellenführer der portugiesischen Fussball-Liga mit vier Punkten Vorsprung auf den Zweiten Benfica erneut gute Chancen auf die Meisterschaft.

Amorim will «nicht zu viel» über Zukunft sprechen

Amorim hatte sich auf Nachfragen zu seiner Zukunft zuletzt nicht festlegen wollen. Einen Verbleib könne er «nicht garantieren», so der 39-Jährige. «Falls wir keine Titel gewinnen, werde ich Sporting verlassen», meint er mit Blick auf eine entsprechende Vereinbarung mit seinen Vorgesetzten. «Ich will nicht zu viel über meine Zukunft sprechen. Aber ich werde auch nicht diskutieren oder Druck auf Sporting ausüben. Ich habe dem Verein viel zu verdanken.»

Jürgen Klopp hatte Ende Januar überraschend angekündigt, dass er nach der laufenden Saison nach fast neun Jahren als Trainer des FC Liverpool zurücktreten werde. Sein Vertrag in Anfield lief eigentlich noch bis Mitte 2026. Ihm gehe jedoch die Energie aus, begründete Klopp seinen Entschluss.

dpa