Wolverhampton bejubelt das zwischenzeitliche 2:0 durch Matt Doherty. Bild: Imago

Chelsea kommt auch in dieser Saison nicht auf Touren. An Heiligabend verlieren die Londoner in der Premier League in Wolverhampton 1:2.

Nach der achten Niederlage im 18. Meisterschaftsspiel steckt Chelsea wie in der letzten Saison im biederen Mittelfeld fest – als Zehnte punktgleich mit den Wolverhampton Wanderers.

Die «Wolves», mit dem Ex-Sittener Matheus Cunha im Angriff, führten dank Treffern von Mario Lemina und Matt Doherty 2:0, ehe dem eingewechselten Franzosen Christopher Nkunku in der sechsten Minute der Nachspielzeit der Anschlusstreffer belang. Mehr schaffte Chelsea nicht mehr, so dass die Champions-League-Ränge bereits 14 Punkte entfernt liegen.

sda