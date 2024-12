In Manchester mittlerweile unter Druck: Trainer Pep Guardiola Keystone

Manchester City kommt in der Premier League weiter nicht vom Fleck. Das Team von Trainer Pep Guardiola spielt bei Crystal Palace nur 2:2.

Zweimal egalisierten die Citizens einen Rückstand. Eine Gelb-Rote Karte gegen Torschütze Rico Lewis in der Schlussphase erschwerte das Unterfangen, das zweite Spiel in Folge zu gewinnen. Auch ohne den verletzten Manuel Akanji war City drückend überlegen. Es konnte aus rund 70 Prozent Ballbesitz jedoch nicht die nötige Durchschlagskraft generieren.

Wettbewerbsübergreifend haben die Skyblues nur eines der letzten acht Spiele gewinnen können. In der Tabelle liegt Manchester City bereits acht Punkte hinter dem Leader Liverpool, der zudem ein Spiel in der Hinterhand hat. Das am Samstagnachmittag angesetzte Merseyside-Derby gegen Everton musste aufgrund einer Sturmwarnung abgesagt werden.

