Justin Kluivert lässt Bournemouth auch in Newcastle jubeln. Bild: Keystone

Für Fabian Schär endet mit Newcastle United eine Serie von neun Siegen. In der 22. Runde der Premier League verliert der Schweizer Verteidiger mit seinem Team daheim gegen Bournemouth mit 1:4.

Keystone-SDA, sda SDA

Justin Kluivert war der überragende Spieler im St. James' Park. Der Sohn des 79-fachen niederländischen Nationalspielers Patrick Kluivert erzielte die ersten drei Tore von Bournemouth und gab zum 4:1 den letzten Pass. Fabian Schär kam für Newcastle erst nach der Pause, als es 1:2 stand, ins Spiel. Der Innenverteidiger hatte zuletzt krankheitsbedingt pausieren müssen.

Der Sieg der Gäste war auch in dieser Höhe verdient. Bournemouth spielt unter dem baskischen Trainer Andoni Iraola so erfolgreich wie noch nie in seiner Vereinsgeschichte und befindet sich auf Kurs Richtung erstmalige Europacup-Qualifikation. Zehnmal in Folge hat das Team aus der Touristendestination an der Südküste Englands nicht mehr verloren und in dieser Phase unter anderem Manchester United auswärts 3:0 geschlagen.