In Wolverhampton tut sich Manchester City lange schwer. Erst kurz vor Ende erkämpft der Titelverteidiger den Sieg.

Der englische Meister Manchester City hat in der Premier League einen Last-Minute-Sieg gefeiert. Bei den Wolverhampton Wanderers kam das Team von Trainer Pep Guardiola erst in der Nachspielzeit durch John Stones zum 2:1 (1:1). Die Cityzens bleiben in der Liga unbesiegt.

Stones traf in der fünften Minute der Nachspielzeit per Kopf zum Sieg für den Titelverteidiger, nachdem der frühere Leipziger Josko Gvardiol (33. Minute) im Molineux-Stadion von Wolverhampton für den Ausgleich gesorgt hatte. Zuvor hatte Jörgen Strand Larsen (7.) Wolverhampton früh in Führung geschossen. Die Guardiola-Elf war danach zwar die spielbestimmende Mannschaft, scheiterte aber immer wieder an der defensiven Kompaktheit der Wolves.

Starke Paraden

Guardiola wechselte in der Schlussphase unter anderem Jack Grealish und andere Offensivkräfte ein. Man City erarbeitete sich einige Chancen, doch es fehlte die Präzision im Abschluss. Ausserdem glänzte Wolverhamptons Torhüter José Sa mit mehreren Paraden und verhinderte so lange den Rückstand seines Teams – bis Stones nach einer Ecke von Phil Foden höher sprang als seine Gegenspieler.

