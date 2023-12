Liverpools Tsimikas räumt Trainer Klopp ab – und bricht sich das Schlüsselbein

Nach einem Zusammenstoss mit Verteidiger Kostas Tsimikas landet Liverpool-Coach Jürgen Klopp am Boden. Imago

Liverpool-Verteidiger Kostas Tsimikas prallt im Spiel gegen Arsenal so heftig mit Jürgen Klopp an der Seitenlinie zusammen, dass er ausgewechselt werden muss – und mit einem Schlüsselbeinbruch länger ausfällt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Liverpool und der FC Arsenal trennen sich im Spitzenspiel der Premier League mit 1:1, womit die Mannschaft von Jürgen Klopp nach wie vor einen Punkt Rückstand auf die Tabellenspitze aufweist.

Eine Szene nach 33 Minuten überschattet die hochklassige Partie vor allem aus Sicht der Liverpool-Fans. Nachdem Kostas Tsimikas heftig mit Coach Jürgen Klopp zusammenprallt, muss der Verteidiger ausgewechselt werden.

Nach der Partie bestätigt Klopp, dass sich der Grieche dabei ernsthaft verletzt hat und wohl länger ausfällt. Mehr anzeigen

Nach 33 Minuten wird Liverpools Kostas Tsimikas von Gegenspieler Bukayo Saka in vollem Tempo an der Seitenlinie abgedrängt und geht unfreiwillig zu Boden. Zu allem Übel prallte der Grieche bei seinem unsanften Sturz heftig mit Trainer Jürgen Klopp zusammen – und holt diesen von den Beinen.

Während Klopp offenbar unverletzt bleibt und schnell wieder steht, kommt Tsimikas weniger glimpflich davon. Der 27-Jährige muss nach dem Crash mit einer Schulterverletzung ausgewechselt und von Joe Gomez ersetzt werden.

Quand Jürgen Klopp se fait faucher par Tsimikas en plein match à cause de Bukayo Saka 😅#LIVARS | #PremierLeague pic.twitter.com/7UrDpBu63I — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 23, 2023

Nach der hochklassigen Partie, die mit einem 1:1-Remis endet, entschuldigt sich «Übeltäter» Saka und beteuert, den Zusammenstoss nicht beabsichtigt zu haben. Klopp sagt derweil: «Ich war zu nahe, um wirklich zu sehen, was passiert ist.» Aus diesem Grund will sich der Erfolgscoach an der Pressekonferenz nicht zu einem Urteil hinreissen lassen: «Sie müssen das beurteilen, nicht ich.»

Ausfall wiegt schwer

Allerdings bestätigt der 56-Jährige, dass sich Tsimikas bei der Aktion ernsthaft verletzt hat und wohl mehrere Wochen ausfällt. «Mir ging es gut und ich ging davon aus, dass es ihm auch gut geht. Doch das Gegenteil war der Fall», so Klopp. «Das Schlüsselbein ist definitiv gebrochen. Das ist brutal für uns.»

Denn mit Andy Robertson, der ebenfalls mit Schulterprobleme zu kämpfen hat, steht auch der zweite Linksverteidiger nicht zur Verfügung. «Ich würde mein Schlüsselbein gerne hergeben, wenn Kostas dadurch wieder fit werden könnte», unterstreicht Klopp.

Zeit, nach mögliche Alternativlösungen zu suchen, bleibt nur wenig. Bereits am Dienstag ist Liverpool auswärts beim FC Burnley wieder gefordert. Nach dem Remis im Direktduell hat Liverpool nach wie vor einen Punkt Rückstand auf Tabellenführer Arsenal.