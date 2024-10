Bereit für den Champions-League-Abstecher nach Bern: Inter-Goalie Yann Sommer. Bild: sda

Inter Mailand bleibt dank einem 1:0-Sieg bei der AS Roma erster Verfolger von Leader Napoli in der Serie A.

SDA

Inter Mailand gab sich drei Tage vor dem Champions-League-Auftritt in Bern gegen die Young Boys keine Blösse. Der argentinische Captain Lautaro Martinez schoss den Meister im Römer Olympiastadion nach einer Stunde zum Minisieg.

Der ehemalige Schweizer Nationalgoalie Yann Sommer blieb in der 8. Runde erst zum dritten Mal ohne Gegentor. Inter bleibt damit zwei Punkte hinter Napoli (1:0 in Empoli) Zweiter der Serie A. Die AS Roma steckt auf dem enttäuschenden 10. Platz fest.

