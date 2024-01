Juventus Turin gewinnt im Pokal-Achtelfinale gegen Salernitana mit 6:1. Mit gleich zwei Treffern bewerben sich die Turiner schon mal für das Tor des Jahres.

Viel schlechter hätte Juventus Turin nicht in das Jahr 2024 starten können. Im Achtelfinale der Coppa Italia leistet sich Innenverteidiger Federico Gatti schon nach einer Spielminute einen kapitalen Aussetzer. Salernitana-Stürmer Chukwubuikem Ikwuemesi nimmt das verspätete Weihnachtsgeschenk dankend an und trifft zur frühen Gäste-Führung. Die Reaktion von Juve fällt dann aber heftig aus. Fabio Miretti gleicht nach 12 Minuten aus, Andrea Cambiaso bringt die alte Dame noch vor dem Pausenpfiff in Führung.

In Hälfte zwei folgt dann eine Gala der Bianconeri. Nach einem Treffer von Daniele Rugani und einem Eigentor durch Dylan Bronn ist das Spiel entschieden. Was Juventus dann folgen lässt, sind zwei absolute Traumtore. Erst dribbelt sich der 18-jährige Shooting-Star Kenan Yildiz durch die Salernitana-Abwehr und trifft zum 5:1, den Schlusspunkt setzt dann Timothy Weah. Der Sohn von George Weah, seines Zeichens Weltfussballer 1995, trifft aus rund 30 Metern perfekt unter die Latte.

Im Viertelfinale wartet nun Frosinone, welches im Achtelfinale Meister Napoli gleich mit 4:0 deklassierte. Auch der Titelverteidiger und aktuelle Tabellenführer der Serie A, Inter Mailand, ist bereits ausgeschieden.

Die Viertelfinal-Paarungen

Fiorentina – Bologna (9. Januar, 21 Uhr)

Lazio – Roma (10. Januar, 18 Uhr)

Milan – Atalanta (10. Januar, 21 Uhr)

Juventus – Frosinone (11. Januar, 21 Uhr)