Anja Pärson lobt Lara Gut-Behrami in den höchsten Tönen. imago

Mit ihren 42 Weltcup-Siegen gehört Anja Pärson zu den erfolgreichsten Skifahrerinnen aller Zeiten. Jetzt wurde die Schwedin von Lara Gut-Behrami eingeholt. Pärson hat nur Lob für die Schweizerin übrig.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach ihren Siegen im Cortina-Super-G und im Kronplatz-Riesenslalom hat Lara Gut-Behrami nun 42 Weltcup-Siege auf dem Konto.

Damit hat die Tessinerin die legendäre Anja Pärson eingeholt.

Die Schwedin verneigt sich vor der Schweizerin und sagt: «Für mich ist Lara die beste Super-G-Fahrerin aller Zeiten.» Mehr anzeigen

Beim Riesenslalom in Kronplatz holt sich Lara Gut-Behrami am Dienstag schon ihren fünften Saisonsieg. Damit schraubt die Tessinerin ihr Weltcup-Sieg-Konto auf 42. Nur fünf Fahrerinnen haben in ihrer Karriere mehr Weltcup-Rennen gewonnen als Gut-Behrami, die sich in diesem Winter erneut in Topform präsentiert.

Mit Anja Pärson ist sie nun gleichgezogen. Die schwedische Ski-Legende kann vor Gut-Behrami nur den Hut ziehen. «Es ist unglaublich, dass wir gemeinsam 42 Weltcup-Siege auf dem Konto haben», sagt Pärson dem «Blick».

«Angst hatte sie nie, sie gab immer Vollgas»

Als die Schweizerin im Jahr 2008 in den Weltcup kam, gehörte Anja Pärson zu den grössten Stars. Die beiden lernten sich rasch kennen, weil sie denselben Servicemann hatten. «Sie war immer eine, die Spass hatte und wirklich ihr Bestes gab. Angst hatte sie nie. Im Gegenteil: Sie gab immer Vollgas», erinnert sich die Schwedin.

Pärson holte ganze 19 Medaillen bei Grossanlässen, wurde Olympiasiegerin im Slalom und wurde in allen Disziplinen Weltmeisterin – vor und nach ihr hat das keine andere Frau geschafft. Wegen Knieproblemen musste sie 2012 schon mit 30 Jahren ihre Karriere beenden.

Davon scheint Gut-Behrami noch weit entfernt. Fährt sie so weiter, könnte die 32-Jährige auch im Weltcup-Sieg-Ranking noch weiter nach oben klettern. Vier Siege fehlen noch zu Platz 5 und Renate Götschl. Zumindest in einer Disziplin traut ihr Pärson alles zu: «Für mich ist Lara die beste Super-G-Fahrerin aller Zeiten. Es ist toll, dass sie nach wie vor so gut ist.»