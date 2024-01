Greift Gut-Behrami jetzt sogar nach der grossen Kristallkugel?

Lara Gut-Behrami erhielt für ihren Sieg in Kronplatz eine Krone aufgesetzt. Bild: sda

Während direkte Konkurrentinnen von Verletzungen ausgebremst werden, befindet sich Lara Gut-Behrami in absoluter Topform – und greift nach ihrem Doppelsieg in den Kampf um den Gesamtweltcup ein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lara Gut-Behrami weist die Konkurrenz im Riesenslalom von Kronplatz gehörig in die Schranken und gewinnt das Rennen mit über einer Sekunde Vorsprung.

Nach zwei Siegen aus den letzten zwei Rennen kann Gut-Behrami im Gesamtweltcup-Klassement den Rückstand auf Mikaela Shiffrin verkleinern.

Ein Blick auf das Restprogramm macht klar, dass sich die Tessinerin Hoffnungen auf die grosse Kristallkugel machen darf. Mehr anzeigen

Ob Abfahrt, Super-G oder Riesenslalom – Lara Gut-Behrami fährt derzeit in jedem Rennen, das sie absolviert, um den Sieg mit. Im Januar schafft es die Tessinerin in jedem ihrer neun Rennen unter die besten Sechs. Gleich sechsmal gelingt Gut-Behrami der Sprung aufs Podest, dreimal jubelt sie am Ende gar über den Sieg.

Die hervorragenden Resultate bringen Gut-Behrami seit dem Jahreswechsel 645 Weltcup-Punkte ein. Über die ganze Saison hat die 32-Jährige 1114 Zähler gesammelt – nur Superstar Mikaela Shiffrin hat noch mehr auf ihrem Konto.

Der Vorsprung der US-Amerikanerin, die derzeit verletzt ausfällt, ist aber auf 95 Punkte geschmolzen. Und blickt man auf den Rest der Saison, gibt es für Gut-Behrami berechtigte Hoffnungen, zum zweiten Mal in ihrer Karriere die grosse Kristallkugel zu holen.

Wann kehrt Shiffrin zurück?

Zum einen fällt mit Petra Vlhova eine der ärgsten Widersacherinnen durch eine Verletzung und das frühe Saisonende aus dem Rennen. Auch Mikaela Shiffrin ist derzeit zum Zuschauen verdammt, nachdem die US-Amerikanerin in Cortina heftig stürzt und an einer Aussenband-Verletzung laboriert.

Das Restprogramm des Winters besteht aus 15 Rennen. Slaloms allerdings stehen nur noch drei auf dem Programm, während in den Speed-Disziplinen noch neun Rennen ausgetragen werden sollen. Sollte Shiffrin länger ausfallen und auch die Wettkämpfe in Soldeu (10. und 11. Februar) verpassen, steigen die Chancen, dass Lara Gut-Behrami nach 2016 zum zweiten Mal in ihrer Karriere die grosse Kristallkugel gewinnt.

Hinter Gut-Behrami gibt es eine Lücke

Nebst Shiffrin gibt es für Gut-Behrami vor allem aus Italien Konkurrenz. Allerdings besteht in der Zwischenrangliste hinter der Schweizerin eine Lücke von 236 Punkten. Federica Brignone belegt derzeit mit 878 Zählern Rang drei, Sofia Goggia folgt mit 792 Punkten auf Rang fünf – derzeit noch knapp hinter der verletzten Vlhova, die noch immer auf Rang vier klassiert ist.

Gut-Behrami erreicht derweil mit dem Doppelsieg im Super-G von Cortina und im Riesenslalom von Kronplatz den nächsten Meilenstein in ihrer Karriere und zieht dank des 42. Weltcup-Triumphs mit der grossen Anja Pärson aus Schweden gleich.

Der aktuelle Stand im Rennen um den Gesamtweltcup