Zu viel Schnee: Auch der zweite Super-G der Frauen im Val di Fassa musste abgesagt werden. Bild: sda

Nach dem Weltcup-Super-G der Frauen vom Samstag im Val di Fassa muss auch jener vom Sonntag abgesagt werden. Zu viel Neuschnee verunmöglicht es, eine rennbereite Piste zu präparieren.

In den italienischen Dolomiten ist auch in der Nacht auf Sonntag Neuschnee gefallen. Und zwar so viel, dass die Jury gemeinsam mit dem lokalen Organisationskomitee frühzeitig den Entscheid fällte, auch das zweite Rennen dieses Wochenendes abzusagen.

Insgesamt ist es bei den Frauen in diesem Weltcup-Winter bereits die siebte Rennabsage. Drei Abfahrten und nun vier Super-G fielen dem Wetter zum Opfer. Weiter geht es für die Speed-Fahrerinnen kommendes Wochenende in Kvitfjell.

sda