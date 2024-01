Trotz Fehler im letzten Abschnitt ist Daniel Yule mit seiner Fahrt zufrieden. Bild: KEYSTONE

Nach einem bisher enttäuschenden Winter aus Sicht der Schweizer Slalom-Fahrer sorgt Daniel Yule in Kitzbühel für den ersten Erfolg der Saison. Im Interview bei SRF gibt sich der 30-Jährige erleichtert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Daniel Yule fährt beim Slalom in Kitzbühel hinter dem Deutschen Linus Strasser und dem Schweden Kristoffer Jakobsen auf Rang drei.

Es ist der erste Podestplatz der Schweizer Slalom-Fahrer in dieser Saison. Für Yule – auch weil in Kitzbühel – ein «wirklich sehr schöner».

Der 30-Jährige ist mit seiner Fahrt zufrieden, gesteht sich aber einige Fehler im letzten Abschnitt zu. Mehr anzeigen

«Der Hang hier und die Pistenpräparation, das kommt mir entgegen», sagt Yule, der in vergangenen Jahren am eisigen Gansler-Hang immer wieder gute Leistungen gezeigt hat. «Irgendwie bin ich hier etwas entspannter, weil ich weiss, dass ich schnell fahren kann und dass mein Material immer super funktioniert. Dann konnte ich wirklich entspannt fahren. Das macht mich dann schnell.»

Sonst fehle diese Lockerheit etwas, wenn man keine Top-Resultate herausfahre. Das Gegenteil sei beispielsweise bei Marco Odermatt zu sehen, der mit jedem guten Resultat noch stärker werde. «Mit Resultaten erreicht man diese Lockerheit auch. Das merkt man bei Marco. Das ist, was Vertrauen ausmacht. Man ist nicht mehr verkrampft, man weiss, dass man schnell ist und muss einfach fahren. Es tönt sehr, sehr einfach, aber es ist wirklich nicht so einfach, das zu machen.»

«Die Trainer werden etwas sagen»

Mit seiner Fahrt ist Yule zufrieden, auch wenn sie nicht fehlerfrei war. «Vor dem letzten Übergang hatte ich ein bisschen zu viel Richtungswechsel gemacht. Aber ich glaube, für diese Saison ist es wirklich sehr schön, wieder ein Podestplatz», strahlt der Drittplatzierte.

«Die Trainer werden etwas sagen wegen dieses letzten Abschnittes. Aber heute waren einfach die Zehntel nicht auf meiner Seite, in anderen Jahren schon», so Yule. «Ich glaube, in einer Karriere gleicht sich das aus. Ich bin heute sehr zufrieden mit dem dritten Platz.»