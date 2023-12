Federica Brignone: «Ich habe mich für dieses Leben entschieden.» Federica Brignone ist mit 33 Jahren in der Form ihres Lebens. Bei blue News verrät sie ihr Erfolgsgeheimnis. 09.12.2023

Federica Brignone verpasst ihren ersten Abfahrts-Sieg nur hauchdünn und fährt in St. Moritz auf den dritten Rang. Im exklusiven Interview mit blue News erklärt die Italienerin, warum sie mit 33 Jahren in der Form ihres Lebens ist.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Federica Brignone verpasst den Sieg in der Abfahrt von St. Moritz nur um 17 Hundertstelsekunden.

Im Gesamtweltcup ist die Italienerin die erste Verfolgerin von Superstar Mikaela Shiffrin.

Im exklusiven Interview mit blue News verrät Brignone, warum sie mit 33 Jahren in absoluter Top-Form ist. Mehr anzeigen

Federica Brignone, Gratulation zu deinem dritten Platz in der Abfahrt von St. Moritz. Bist du zufrieden? Du warst ja so nah dran an deinem ersten Abfahrts-Sieg …

Federica Brignone: Ich bin wirklich glücklich über meine Leistung und mein Skifahren. Normalerweise bin ich hier nicht so gut. Es gibt viele Gleitpassagen, viele Teile, in denen man wirklich gut gleiten muss, also bin ich normalerweise nicht gut.

Gibt es einen Teil, bei dem du denkst, dass du viel Zeit verloren hast?

Ja, sicher, es ist nie perfekt. Es ist fast unmöglich, den perfekten Lauf zu machen, es gibt immer eine Chance, es besser zu machen. Ich glaube, ich habe hier im letzten Abschnitt viel Zeit verloren. Im letzten Flachstück bin ich nicht so gut reingekommen. Und beim Sprung war ich nicht wirklich schnell. Das ist nun mal so. Man muss mit dem zufrieden sein, was man hat und versuchen, sich am nächsten Tag zu verbessern.

Du bist jetzt 33 Jahre alt und in der Form deines Lebens. Was ist dein Geheimnis?

(lacht) Ich bin innerlich jung, weisst du. Nein, das war nur ein Scherz. Die Energie. Die Energie ist mein Geheimnis und die Liebe zu meinem Sport. Ich bin so leidenschaftlich. Ich denke, ich habe wirklich Glück, das zu tun, was ich liebe. Ich habe mich für dieses Leben entschieden, und es war meine Entscheidung. Ausserdem habe ich sehr viel Energie, sodass ich viel trainieren kann. Ich bin immer begeistert von dem, was ich tue. Ich liebe es, zu trainieren. Ich liebe Skifahren und ich liebe es, schnell zu fahren.