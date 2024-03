Lara Gut-Behrami ist beim Abfahrtstraining in Saalbach nicht an die Grenze gegangen. KEYSTONE

Lara Gut-Behrami ging das erste Abfahrts-Training beim Weltcup-Finale in Saalbach gemächlich an. Die Tessinerin klassierte sich deutlich hinter den Österreicherinnen Cornelia Hüter und Stephanie Venier, die ihr die kleine Kristall-Kugel noch streitig machen können.

Hütter büsste auf die Bestzeit der Deutschen Kira Weidle eine halbe Sekunde ein, was hinter ihrer Teamkollegin Ariane Rädler zu Rang 3 reichte. Venier folgte auf Platz 7, Gut-Behrami auf Platz 18.

1. Abfahrtstraining in Saalbach 1. Kira Weidle (GER) 1:44.64

2. Ariane Rädler (AUT) +0,27

3. Cornelia Hütter (AUT) +0,50

Die Schweizerinnen

14. Priska Nufer +1,98

15. Michelle Gisin +1,99

18. Lara Gut-Behrami + 2,35

Nicht gestartet: Joana Hählen Mehr anzeigen

Die Tessinerin führt die Abfahrts-Wertung mit 19 Punkten Vorsprung vor der seit längerer Zeit verletzungsbedingt ausfallenden Sofia Goggia an. Venier weist als Dritte 68 Punkte Rückstand auf Gut-Behrami aus, Hütter als Vierte 72 Punkte. Wird die Schweizerin in der letzten Weltcup-Abfahrt des Winters am Samstag mindestens Siebte, gewinnt sie zum ersten Mal auch die Kristall-Trophäe in der schnellsten alpinen Disziplin.

Joana Hählen, die in dieser Woche ihre Rückkehr in den Weltcup geplant hatte, verzichtete auf den Start. Die Berner Oberländerin hatte Ende Januar in der zweiten Abfahrt in Cortina d'Ampezzo nach einem Schlag aufs rechte Knie unterwegs abschwingen müssen. Untersuchungen förderten einen Kreuzbandriss zutage, den Hählen nach Rücksprache mit den Ärzten konservativ behandeln lässt.