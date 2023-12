Stefanie Fleckenstein stürzte am Wochenende in der Abfahrt schwer. Bild: Keystone

Am Samstag stürzt Stefanie Fleckenstein in der Abfahrt in Val d’Isère schwer. Die Saison ist futsch, den Humor verliert die 26-jährige Kanadierin aber nicht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Stefanie Fleckenstein ist in der Abfahrt kurz vor der Ziellinie gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt.

Via Instagram bedankt sie sich für die vielen Nachrichten. Antworten werde sie, «wenn das Morphium zu wirken beginnt».

Die Saison ist für die 26-jährige Kanadierin gelaufen. Mehr anzeigen

Am Montag bedankt sich Fleckenstein via Instagram bei ihren Fans für die zahlreichen Genesungswünsche. «Danke für all die Nachrichten – ich werde antworten, wenn das Morphium zu wirken beginnt», schreibt sie dort mit einem Augenzwinkern. Neben Bildern vom Sturz gibt es dort nämlich auch eine Karikatur zu sehen, die ihre jetzige Situation humorvoll spiegelt.

Bedanken tut sich Fleckenstein auch bei ihrem Trainer, bei den Sanitätern und ihren Eltern, die sie in der schwierigen Situation unterstützen.

Was ist passiert? Am Samstag stürzt Fleckensein in der Abfahrt im französischen Val d’Isère kurz vor der Überquerung der Ziellinie und bleibt minutenlang liegen – ihre Schreie nach dem Sturz gehen durch Mark und Bein. Rund 20 Minuten vergehen, ehe sie per Helikopter ins Spital verlegt wird.

Ihr Zustand ist stabil, an Skifahren ist derzeit aber nicht zu denken. «Ein böser Crash hat mich für den Rest der Saison ausser Gefecht gesetzt», schreibt Fleckenstein. Eine Diagnose vermeldet die Kanadierin nicht, das tun aber am Montag verschiedene Medien. Laut den Berichten hat sich Fleckenstein das Schienbein gebrochen und auch das Knie sei beim Sturz arg in Mitleidenschaft gezogen.

Das Rennen am Samstag beendet Fleckenstein übrigens auf Rang 27. Für sie ein starkes Resultat, ist es doch erst das dritte Mal in ihrer Karriere, dass sie in die Weltcuppunkte fährt. In guter Erinnerung behalten wird sie das Rennen dennoch nicht.