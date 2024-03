Mikaela Shiffrin forciert nach ihrer Knieverletzung nichts – die Amerikanerin wird in dieser Saison keine Speedrennen mehr bestreiten und kann den Gesamtweltcup damit nicht mehr gewinnen. Keystone

Mikaela Shiffrin wird in Are wie erwartet nur im Slalom antreten – und keine Speedrennen mehr bestreiten in diesem Winter.

Dies erklärte die Amerikanerin, die seit dem Sturz Ende Januar in Cortina d'Ampezzo aufgrund einer Aussenbandverletzung im Knie aussen vor war, am Freitag im Rahmen einer Medienrunde.

Damit ist Shiffrin endgültig aus dem Kampf um den Gewinn des Gesamtweltcups raus und hat Lara Gut-Behrami nur noch eine Gegnerin im Gesamtweltcup. Einzig Federica Brignone kann der Tessinerin den den zweiten Gesamtsieg der Karriere noch streitig machen – wobei Gut-Behrami sechs Rennen vor Schluss ein Polster von 326 Punkten auf die Italienerin vorweist.

Im Slalom dürfte sich Shiffrin ihre 16. Kristallkugel indes sichern. Ihre erste Verfolgerin Petra Vlhova musste die Saison bereits beenden, Lena Dürr liegt als Dritte vor dem zweitletzten Slalom in Are 182 Punkte hinter Shiffrin.

sda