Fabio Celestini muss die Zukunft beim FCB ohne Talent Yannis Ryter planen. keystone

Der FC Basel verliert Mega-Talent Yannis Ryter an den FC Lugano. FCB-Coach Fabio Celestini nimmt Stellung zum Abgang des 18-jährigen Mittelfeldspielers. Junge Spieler würden manchmal alles wollen.

Linus Hämmerli Linus Hämmerli

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Yannis Ryter gilt als Top-Talent. Bei der U19 des FC Basel hat der 18-jährige Mittelfeldspieler in 16 Spielen zehn Tore geschossen.

Nun wechselt Ryter in die Reihen des FC Lugano. Die Tessiner geben bekannt, Ryter ab Sommer in der 1. Mannschaft eingliedern zu wollen.

FCB-Coach Fabio Celestini nimmt Stellung zum Abgang von Ryter. Junge Spieler würden manchmal alles wollen. «Wenn man direkt in die 1. Mannschaft will, wird es schwierig.» Mehr anzeigen

Mit Yannis Ryter verliert der FC Basel ein Juwel. Der 18-Jährige wechselt zum FC Lugano. Der Mittelfeldspieler spielte zuletzt bei der U19 des FCB. Vor der Winterpause erzielte er in 16 Spielen zehn Tore. Im Tessin kommt Ryter vorerst in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Ab Sommer plant Lugano, das Talent im Super-League-Team einzugliedern.

Blieb Ryter die 1. Mannschaft beim FC Basel verwehrt? «Junge Spieler wollen manchmal alles. Sie brauchen aber Geduld», sagt FCB-Coach Fabio Celestini bei «20 Minuten». Es werde schwierig, wenn man direkt in die 1. Mannschaft wolle. Talente wie Roméo Beney oder Dion Kacuri seien bereits Teil des Teams. Celestini fügt an: «Ich kann nicht nur Junge aufstellen.»

Wieso sich Ryter für einen Wechsel zum FC Lugano entschieden hat, ist öffentlich nicht bekannt. Celestini habe dem gebürtigen Oltener nie ein schlechtes Feedback gegeben. «Ich glaube, es wäre eine gute Idee gewesen, wenn er hier geblieben wäre.»

Basel kämpft gegen die Barrage – Lugano um Europa

Fakt ist: Zurzeit ist der FC Lugano in der Super League erfolgreicher als der FC Basel. Während Lugano von einem Startplatz an einem europäischen Wettbewerb träumt, kämpft der FCB gegen den Gang in die Barrage.

Ehe sich Lugano und Basel am kommenden Dienstag im Direktduell gegenüberstehen, haben die Teams erst noch andere Aufgaben zu erledigen. Die Tessiner treffen am Karsamstag auf Lausanne-Ouchy, der FCB empfängt den FC Zürich zum Super-League-Kracher.

FC Basel 1893 - FC Zürich Sa 30.03. 20:10 - 23:10 ∙ blue Sport Live ∙ FC Basel 1893 - FC Zürich Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 1T 5h 28min 19sek