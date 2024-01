Granit Xhaka: «Ich schaue jedes FCB-Spiel, wenn ich kann» Lia Wälti glaubt, dass sich YB abermals den Titel holt. Granit Xhaka widerspricht nicht, obschon sein Herz für den FC Basel schlägt. Immerhin sei dort zuletzt wieder etwas Ruhe eingekehrt. Ob das reicht, um im Klassiker gegen den FCZ zu gewinnen? 20.01.2024

Nach einem turbulenten Saisonauftakt ist der FC Basel zum Rückrundenstart wieder auf Kurs, meint Granit Xhaka. Er ist am Sonntag beim Klassiker selber im Stadion.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die letzten Wochen stimmen Granit Xhaka zuversichtlich, dass es mit dem FC Basel wieder aufwärts geht. «Im Klub ist zuletzt wieder Ruhe eingekehrt, dementsprechend waren auch die Ergebnisse wieder besser», sagt er zu blue News.

Xhaka wird sich den Klassiker gegen den FCZ anschauen, obwohl sein Bruder Taulant gesperrt ist: «Ich schaue jedes FCB-Spiel, wenn ich kann.»

Xhaka selbst hat übrigens keines seiner neun Spiele gegen den FC Zürich verloren. Mehr anzeigen

Die Frage nach dem Meister stellt sich Nati-Captain Lia Wälti – die einst im YB-Nachwuchs mit Goalie David von Ballmoos zusammengespielt hat – vor dem Rückrundenstart nicht wirklich. «Ich glaube an YB», sagt sie. Da ist allen voran auch der psychologische Vorteil. «Die anderen Teams haben Respekt, YB hat sich in den letzten Jahren das Sieges-Gen erspielt, welches jahrelang beim FC Basel gewesen ist.»

Auch wenn's wehtut, pflichtet Granit Xhaka Wälti bei. Er sagt zu blue News: «YB wird die Nase vorn haben. Da wird seit langem sehr gut gearbeitet, auch hinter der Kulisse. Dafür haben die Berner Respekt verdient. Aber hoffentlich wird sich das bald wieder ändern. Ich als Basler Junge wünsche mir natürlich, dass sich die Tabelle bald wieder dreht.»

Der Nati-Captain, der in der Vorrunde mit Kritik an «seinem» FCB auf seinen Social Media Kanälen nicht gegeizt hat, ist nun guten Mutes, dass es beim Tabellenvorletzten wieder aufwärts geht. «Im Klub ist es zuletzt wieder ruhiger geworden, dementsprechend waren auch die Ergebnisse wieder besser. Man hat wieder mal gewinnen können und nicht mehr nur verloren …»

Schaut er sich am Sonntag den Klassiker gegen den FCZ an, auch wenn sein Bruder Taulant gesperrt fehlt? «Klar. Ich schaue jedes FCB-Spiel, wenn ich kann.» Einen Ergebnistipp gibt's vom Bundesliga-Star aber nicht. Xhaka: «Wenn ich ehrlich bin, habe ich den FCZ nicht verfolgt. Es wird sicher ein heisses Spiel. Die bessere Mannschaft soll gewinnen. Ich hoffe natürlich, dass der FCB sein wird.»

Xhaka hat gegen FCZ nie verloren

Xhaka selbst hat übrigens keines seiner neun Spiele gegen den FCZ verloren. Im FCB-Dress gab’s vier Siege und ein Remis, im Europa-Cup mit Arsenal zwei Siege, mit Gladbach ein Sieg und ein Unentschieden.

Die Klassiker-Bilanz der Basler liest sich in den letzten Jahren nicht mehr so gut: In den letzten 13 Duellen gegen den Erzrivalen gabs 6 Pleiten, 4 Remis, 3 Siege. Heute Sonntag kommt's zum nächsten Duell. blue Sport überträgt die Partie live, Anpfiff ist um 16.30 Uhr.