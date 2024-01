GC-Vizepräsident Gurovits: «Wer zahlt, der befiehlt» Der Deal ist unter Dach und Fach: Nach fast vier Jahren in chinesischen Händen wird GC an amerikanische Investoren weiterverkauft. Vizepräsident Andras Gurovits stellt sich den Fragen von blue News. 17.01.2024

Der Deal ist unter Dach und Fach: Nach fast vier Jahren in chinesischen Händen wird GC an amerikanische Investoren weiterverkauft. Vizepräsident Andras Gurovits stellt sich den Fragen von blue News.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Für GC startet eine neue Ära. Nach knapp vier Jahren in chinesischem Besitz übernehmen Amerikaner die Kontrolle über den Schweizer Fussball-Rekordmeister.

Im Interview mit blue News nimmt Vizepräsident Andras Gurovits Stellung zur Übernahme, verrät, was er sich davon erhofft und erklärt, welche Rolle Harald Gärtner übernimmt. Mehr anzeigen

GC-Verwaltungsrat Andras Gurovits über…

… den Abschluss des Deals

«Ich bin sehr erleichtert. Ich bin überzeugt, dass das eine ganz gute Sache ist für GC. Wir haben lange daraufhin gearbeitet, dass es jetzt heute geklappt hat. Das ist sehr schön.

Man musste sich etwas kennenlernen und schauen, wo die Reise an einen besseren Ort hinführt. Und man kommt nicht so schnell aus so einer Partnerschaft heraus – alle mussten einsehen, dass es anders besser ist. Das hat auf allen Seiten einen gewissen Prozess gebraucht.»

… die Unterschiede zwischen den neuen amerikanischen und den chinesischen Investoren

«Sie (die neuen Investoren, Anm. d. Red.) kommen aus einem ganz anderen Raum, mit ganz anderen Ambitionen. Sie sagen, sie wollen gewinnen, aber nicht wann. Ich spiele jetzt nicht das eine gegen das andere aus. Aber der Ansatz ist ein anderer. Und sie haben es in der MLS bewiesen und wurden innerhalb kürzester Zeit Meister und Vizemeister. Das ist schon ein Leistungsausweis.»

«Ich bin die Interims-Präsidentin» – das sagt Stacy Johns zur GC-Übernahme (englisch) Neue Verwaltungsrats-Präsidentin von GC wird die Amerikanerin Stacy Johns, die auch beim Los Angeles FC eine Führungsposition inne hat. Das sagt Johns bei ihrem ersten Auftritt in ihrer neuen Funktion. 17.01.2024

… die finanziellen Herausforderungen bei GC

«Wenn man schaut, wer die Eigentümer sind, hat es dort Leute, die können auch rechnen. Das ist nicht schlecht, wenn wir Leute haben, die mit den Finanzzahlen gut umgehen können.

Wichtig war, dass sie die Zahlen ganz genau angeschaut haben, damit sie wissen, worauf sie sich einlassen. (...) Wir haben gehört, dass sie das auf Herz und Nieren geprüft haben und trotzdem sagen, dass sie es machen. Dieser positive Ansatz ist schön und steckt auch an.»

… das eingeschränkte Sparpotential bei GC

«Das ist richtig. Darum haben wir heute auch nicht das Wort Sparen gehört, sondern mehr Einnahmen.»

… die Rolle von Harald Gärtner

«Wer zahlt, der befiehlt. Und der sucht seine Leute. Sie haben mit Harald Gärtner schon einen ausgewiesenen Profi, der den europäischen Fussball kennt. Auf ihn setzen sie, das ist auch gut. Er ist in den nächsten Monaten als Berater und Unterstützer hier.»

Gurovits zur GC-Übernahme: «Das Resultat harter und langer Arbeit» 17.01.2024

… den scheidenden Präsidenten Matt Jackson

«Weil er ganz klar ein Wolverhampton-Fosun-Mann ist. Es ist in einer solchen Transaktion selbstverständlich, dass diese Person dann wieder geht. Das ist eine normale Sache – auch wenn es mir persönlich leidtut. Ich mag ihn sehr gut, wir sind Freunde geworden. Aber das ist im Fussball einfach so.

Ich werde mit ihm sicher noch telefonieren und dann erfahre ich, was seine Pläne sind. Aber er wird nicht aus der Schweiz geworfen. Warum auch?»

… seine Wünsche für den Frühling

«Dass man nichts mit dem Abstieg zu tun hat und dass man gewisse Besserungen sieht – auch im spielerischen Bereich. Das wäre schon einmal ein gutes Zeichen. So, dass man sagen kann, dass die Übernahme schon einmal etwas Positives bewirkt hat.»