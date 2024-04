Alles möglich im Strichkampf: Luzern auf Platz 7 und Zürich auf Platz 4 trennen nur drei Punkte. Keystone

30 Runden sind in der Super League gespielt. Heisst: Noch drei Spieltage, bis die Liga im neuen Modus in zwei Hälften geteilt wird. Die halbe Liga kämpft noch um einen Platz in der Championship Group. Wir blicken auf die Ausgangslage und wagen eine Prognose.

Titelrennen, Abstiegsangst, Strichkampf. Hochspannung in der Super League im Saisonendspurt – bei jedem einzelnen Team geht es noch um viel. Im neuen Modus, bei dem nach 33 Runden die Liga in zwei Hälften aufgeteilt wird, spitzt sich die Situation immer mehr zu.

Drei Spieltage vor dem Cut befinden sich aber immer noch sechs Teams mitten im Strichkampf. Wer schafft es in die Championship Group und kann um den Titel sowie die europäischen Plätze spielen? Wer muss in die Relegation Group und gegen den Abstieg kämpfen?

Die Ausgangslage

YB, Servette und Lugano sind die einzigen Mannschaften, die ihren Platz unter den ersten Sechs schon auf sicher haben. Auf der anderen Seite stehen mit Basel, GC und Lausanne-Ouchy drei Teams, welche es nicht mehr über den Strich schaffen können.

Zürich (45 Punkte), Winterthur (45), St.Gallen (43), Luzern (42), Lausanne-Sport (36) und Yverdon (34) haben noch Chancen, die Top 6 zu erreichen beziehungsweise zu verpassen.

Das Restprogramm

FC Zürich: 4. Platz, 45 Punkte, +10 Tore

Servette (a)

Lausanne-Sport (a)

St.Gallen (h)

FC Winterthur: 5. Platz, 45 Punkte, -1 Tore

Lugano (h)

Lausanne-Ouchy (a)

YB (h)

FC St.Gallen: 6. Platz, 43 Punkte, +3 Tore

YB (h)

Yverdon (h)

Zürich (a)

FC Luzern: 7. Platz, 42 Punkte, -3 Tore

Lausanne-Sport (h)

YB (a)

Basel (h)

Lausanne-Sport: 8. Platz, 36 Punkte, -4 Tore

Luzern (a)

Zürich (h)

Lugano (a)

Yverdon: 9. Platz, 34 Punkte, -21 Tore

GC (h)

St.Gallen (a)

Lausanne-Ouchy (h)

Die Prognose

Die beiden Westschweizer Klubs haben nur noch theoretische Chancen auf die Championship Group. Insbesondere Yverdon, das auf je drei Niederlagen von St.Gallen und Luzern hoffen und selber dreimal gewinnen muss – und ganz nebenbei noch 25 Tore auf St.Gallen gutmachen muss. Bei Lausanne-Sport sieht's nicht viel rosiger aus.

So werden sich Zürich, Winti, der FCSG und Luzern um die letzten drei Tickets für die Meisterrunde streiten. Die vier Teams trennen nur drei Punkte.

Ausgerechnet der FCL auf Platz 7 hat das auf dem Papier einfachste Restprogramm mit zwei Heimspielen gegen schlechter klassierte Teams. Der FCZ steht zwar am besten da, hat aber als einziges der vier Teams noch zwei Auswärtsspiele. So könnte es am 33. Spieltag zum Strich-Finale zwischen Zürich und St.Gallen kommen. Winti muss noch bei zwei Meisterkandidaten ran und auswärts beim stark abstiegsbedrohten Lausanne-Ouchy antreten.

Mein Tipp: Es bleibt bis zum Schluss spannend, am Ende erwischt es neben Lausanne-Sport und Yverdon auch ein Team aus dem Kanton Zürich.