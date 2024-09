Alles korrekt? Zubi und Schiri-Experte Klossner streiten sich nach Morandi-Tor Hätte das GC-Führungstor in Yverdon nicht zählen dürfen? blue Sport Experte Zubi hat eine klare Meinung, Schiri-Experte Klossner widerspricht. 31.08.2024

Am Samstag schiesst Giotto Morandi GC auswärts bei Yverdon früh in Führung. Geht es nach blue Sport Experte Pascal Zuberbühler, hätte das Tor nicht zählen dürfen. Schiri-Experte Stephan Klossner sieht das anders.

Patrick Lämmle Patrick Lämmle

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen GC führt gegen Yverdon zur Pause 1:0. Der Treffer von Giotto Morandi löst im blue Sport Studio eine lebhafte Diskussion aus.

«Für mich ist das Tor absolut korrekt», sagt Schiedsrichter-Experte Stephan Klossner. Eine Meinung, die der ehemalige Spitzentorhüter Pascal Zuberbühler nicht teilt.

Da Yverdon das Spiel in der 2. Halbzeit noch dreht und einen 2:1-Sieg einfährt, bleibt das Ganze glücklicherweise eine Randnotiz. Mehr anzeigen

In der 3. Minute zieht Giotto Morandi von der Strafraumgrenze ab und trifft zum 1:0 für GC. Yverdon-Goalie Paul Bernardoni sieht dabei nicht gut aus, denn der Schuss ist alles andere als präzise. Doch hätte das einzige Tor der 1. Halbzeit überhaupt zählen dürfen oder nimmt der im Abseits stehende Tsiy Ndenge dem Torhüter die Sicht?

Der ehemalige Nati-Goalie Pascal Zuberbühler sieht sich das Tor an, will aber mit seiner Analyse nicht vorpreschen. Und so lanciert Zubi mit einem Lächeln im Gesicht den zugeschalteten Schiedsrichter-Experten Stephan Klossner: «Ich bin gespannt, was du mir zu erzählen hast.»

Klossner erklärt: «Es geht nicht darum, auf der Seite des Schiedsrichters zu sein, sondern auf der Seite des Fussballreglements. Und dort steht, dass der Spieler dann im Abseits steht, wenn er am Torhüter eindeutig die Sicht versperrt.» Dies sei in dieser Szene nicht der Fall: «Für mich ist das Tor absolut korrekt.»

Zubi bedankt sich für die Analyse. Allerdings ist für ihn das Thema damit noch nicht vom Tisch, denn er hat eine ganz andere Meinung als der Schiedsrichter-Experte. «Aus meiner Sicht ist es eine klare Behinderung des Torhüters von Ndenge.» Die beiden Experten versuchen sich gegenseitig mit Argumenten zu überzeugen, letztlich bleiben aber beide bei ihrer ursprünglichen Meinung. Die ganze Diskussion hörst du im Video oben.

Letztlich bleibt das Ganze eine Randnotiz, denn Yverdon dreht in der zweiten Halbzeit das Spielgeschehen und fährt einen 2:1-Heimsieg ein und darf sich über den ersten Dreier in dieser Saison freuen. Damit bleibt Meister und Champions-League-Teilnehmer YB das einzige Team, das in der Super League in dieser Spielzeit noch keinen Sieg eingefahren hat.