FCB-Captain Fabian Frei: «Ich war ursprünglich GC-Fan» Fabian Frei hat über 500 Pflichtspiele für den FC Basel bestritten. Die Liebe zu seinem langjährigen Arbeitgeber musste sich aber zuerst entwickeln. 25.01.2024

Mit weit über 500 Einsätzen ist Fabian Frei der Rekordspieler des FC Basel. Im Fussball-Talk Heimspiel spricht der Captain über seine besondere Beziehung zum Verein und muss zugeben, dass sich die Liebe zum FCB zuerst entwickeln musste.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Fabian Frei ist mit über 500 Einsätzen Rekordspieler des FC Basel, will sich selbst aber nicht als Klublegende bezeichnen.

Ganz anders Massimo Ceccaroni, der den FCB-Captain im Fussball-Talk Heimspiel in den höchsten Tönen lobt und glaubt, dass Frei womöglich für immer der Rekordspieler der Bebbi bleiben wird.

Die Liebe zu seinem langjährigen Arbeitgeber muss sich allerdings zuerst noch entwickeln – denn in jungen Jahren drückt Frei einem anderen Schweizer Traditionsklub die Daumen.

65 Tore in 518 Einsätzen für den FC Basel, fünf Schweizer Meistertitel und drei Cupsiege – Fabian Frei gehört bei den Bebbi zu den ganz grossen Figuren. Als Klublegende sieht er sich aber nicht. «Das tönt so alt und ist so lange her», begründet Frei bescheiden und gibt die Lorbeeren im Fussball-Talk Heimspiel an Massimo Ceccaroni weiter. «Ich sehe eher Massimo und zwei, drei andere als FCB-Legenden.»

Ceccaroni, der von Frei inzwischen als FCB-Rekordspieler abgelöst wurde, sieht das aber anders. «Wenn du selbst noch aktiv bist, dann willst du nicht unbedingt als Legende betitelt werden. Das ist nachvollziehbar, aber jetzt muss er sich damit abfinden», entgegnet der 55-Jährige und kann sich vorstellen, dass Frei gar für immer der FCB-Rekordspieler bleibt: «In der heutigen Zeit wird es keinen mehr geben, der diese Zahlen einholen kann.»

«Aus Frauenfeld ist es relativ schwer, FCB-Fan zu sein»

Doch wie hält man es so lange bei einem Verein aus? «Basel hat mich zum Profi gemacht. Ich hatte immer das Bedürfnis, dem Verein irgendetwas zurückzugeben. Und das spüren die Leute in der Region», unterstreicht Frei den Stellenwert seines langjährigen Arbeitgebers.

Zugleich muss er aber gestehen, dass er in jungen Jahren einem anderen Schweizer Klub die Daumen drückte. Erst als Moderator Stefan Eggli nachhakt, verrät er auch, welchem. «Ich war ursprünglich GC-Fan. Aber GC war damals auch noch eine andere Hausnummer wie heutzutage. Und seid mir nicht böse, aber aus Frauenfeld (Freis Geburtsort, Anm. d. Red.) ist es relativ schwer, FCB-Fan zu werden.»

Das habe sich aber schnell geändert. «Als ich mit 15 nach Basel zog, habe ich gemerkt, dass der Verein so speziell ist», erzählt Frei, der eine solche Leidenschaft aus seiner Heimat nicht kennt. «An jedem Auto hat es einen Kleber, jeder hat einen Schal irgendwo noch versteckt – das hat mir so imponiert, dass ich ein Teil davon sein wollte.»

Die ganze Sendung mit Fabian Frei im Video