FCZ-Coach Bo Henriksen ist krank. Bild: Keystone

Gegen Yverdon wird FCZ-Trainer Bo Henriksen krankheitsbedingt nicht an der Seitenlinie stehen. Dies vermelden die Zürcher am Sonntagmorgen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bo Henriksen ist mit dem FCZ in eine Resultatekrise geschlittert.

Nun verpasst er die Partie gegen Yverdon aus gesundheitlichen Gründen.

Er wird von Assistenztrainer Murat Ural vertreten. Mehr anzeigen

Seit Ende November wartet der FC Zürich in der Super League auf einen Sieg. Nach dem 2:2 gegen Aufsteiger Lausanne stellte blue Sport-Experte Pascal Zuberbühler FCZ-Trainer Bo Henriksen infrage. Ohnehin gibt es einige Fragezeichen, was die Zukunft des 48-Jährigen betrifft.

Findet der FCZ nicht aus der Krise, so dürften Henriksens Tage bald gezählt sein, glaubt auch blue Sport Experte Rolf Fringer zu wissen, wie er kürzlich sagte. Am Sonntag wird der Cheftrainer gegen Yverdon nun tatsächlich nicht an der Seitenlinie stehen. Nicht weil er entlassen wurde, sondern weil es die Gesundheit nicht zulässt.

«Bo Henriksen leidet bereits seit dem vergangenen Dienstag an einer starken Grippe, die sich in den letzten Tagen unter Einfluss von hohem Fieber verschlimmert hat. Aus diesem Grund verpasste er auch die Trainings der letzten Tage. Trotz grossen ärztlichen Bemühungen ist es unmöglich, dass Bo Henriksen die Reise nach Yverdon mitmachen kann. Er wird heute an der Seitenlinie von seinem Assistenztrainer Murat Ural vertreten», teilt der FCZ mit.