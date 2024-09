Der FCB kommt im Klassiker gegen den FCZ unter die Räder und Yverdon-Coach Mangiarratti bewegt sich auf den Spuren von FCZ-Trainer Moniz – blue Sport blickt auf den siebten Spieltag der Super League zurück.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der 7. Super-League-Spieltag ist Geschichte. Der FCZ weist den FCB in die Schranken, Fabian Frei ist zurück auf der Schützenwiese und Yverdon-Coach Mangiarratti gibt zwei Debütanten gleich mal den Tarif durch – blue Sport blickt zurück. Mehr anzeigen

FCB und Schmid wird der Zahn gezogen

Dominik Schmid muss im Klassiker unten durch. Bereits in der ersten Halbzeit gerät der FCB in Rücklage, Schmid muss aber mehr als nur ein Gegentor einstecken. Das beweist er im Pauseninterview bei Manuel Rothmund. Schmid beisst zwar auf die Zähne und spielt die Partie zu Ende. Dem FCB wird der Zahn an diesem Abend aber gezogen.

FCB-Spieler Schmid erscheint während dem Klassiker gezeichnet zum Pauseninterview 22.09.2024

Yverdon-Coach Mangiarratti auf den Spuren von Zürichs Moniz

Mateusz Legowski und Dexter Lembikisa feiern am Sonntag im Auswärtsspiel bei Lausanne-Sport ihr Startelf-Debüt für Yverdon. Zu feiern gibt es dann aber wenig. Nach 32 Minuten und zwei Gegentoren ist das Spiel für das Duo bereits wieder vorbei, Trainer Mangiarratti wechselt beide Debütanten aus.

«Das ist ein schlechtes Zeichen gegenüber diesen Spielern. Sie werden ins kalte Wasser geworfen, und dann wirst du nach einer halben Stunde wieder ausgewechselt. Das ist sehr erniedrigend und sicher nicht förderlich», kritisiert blue Sport Experte Georges Bregy im Live-Kommentar.

Yverdon-Coach Mangiarratti nimmt 2 Debütanten nach nur 32 Minuten raus 22.09.2024

Würge-Attacke: Servettes Ondoua brennen die Sicherungen durch

Wie die beiden eben genannten Yverdon-Debütanten hat auch Gaël Ondoua früher als geplant Feierabend. Anders als Yverdon-Coach Mangiarratti ist Servette-Trainer Thomas Häberli aber nur machtloser Zuschauer. Nach einer Unsportlichkeit von Morandi verliert Ondoua rund 20 Minuten vor Schluss kurzerhand die Nerven und geht dem GC-Profi an die Gurgel. Schiedsrichter Horisberger schickt den 28-Jährigen daraufhin unter die Dusche.

Servettes Onouha fleigt vom Platz 21.09.2024

Schiri Thies verletzt ausgewechselt

Der Schiedsrichter ist in der Partie im Letzigrund schon früh im Fokus. Er heisst aber zu Beginn noch nicht Stefan Horisberger, sondern Tobias Thies. Für den 32-Jährigen ist sein drittes Super-League-Spiel aber schon nach wenigen Minuten zu Ende. Er hat sich offenbar einen Achillessehnenriss zugezogen und muss ausgewechselt werden.

Schiedsrichter Thies verletzt ausgewechselt 23.09.2024

Nostalgische Gefühle: Das sagt Markus Frei zur Winti-Rückkehr von Sohn Fabian

Beim ersten Auftritt von Winterthur-Rückkehrer Fabian Frei auf der Schützenwiese darf Vater Markus natürlich nicht fehlen. Im Gespräch mit blue Sport erinnert er sich an die Zeiten, als Fabian mit 12 Jahren zum FCW wechselte. Und er verrät, dass ihn Fabian vor dem Transfer zu Winti nach Rat gefragt hat.

Nostalgische Gefühle: Das sagt Markus Frei zur Winti-Rückkehr von Sohn Fabian 22.09.2024

