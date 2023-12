FCB-Captain Frei rechnet nach Xhakas Platzverweis mit den Schiris ab

Fabian Frei: «Der VAR brauchte zwei Sekunden – das ist nicht korrekt!» Fabian Frei erklärt die Situtation rund um die Rote Karte gegen Xhaka. 09.12.2023

Der FC Basel unterliegt den Grasshoppers nach einer frühen Roten Karte gegen Taulant Xhaka mit 0:1. Nach dem Schlusspfiff lässt FCB-Captain Fabian Frei seinem Frust freien Lauf.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Basel unterliegt GC nach einer frühen Roten Karte gegen Taulant Xhaka mit 0:1 und verpasst es, in der Tabelle bis auf einen Punkt an die Hoppers heranzurücken.

Der Frust bei den Baslern ist gross und Fabian Frei lässt diesem im Interview mit blue Sport nach dem Spiel freien Lauf.

Zum einen stört sich Frei am VAR, der den Platzverweis gegen Xhaka «nach einer Sekunde» bestätigt. Zum anderen fühlt sich der FCB-Captain in jüngster Vergangenheit mehrfach benachteiligt. Mehr anzeigen

In der 18. Minute fliegt Taulant Xhaka gegen GC vom Platz, weil er Gegenspieler Bradley Fink mit einem Tritt in den Weichteilen trifft. Xhaka leitet so die knappe 0:1-Heimpleite ein, die seine dezimierten Teamkollegen trotz guter Chancen in der Schlussphase nicht abwenden können.

Für diesen Tritt gegen Fink fliegt Taulant Xhaka vom Platz 09.12.2023

Der Frust beim FCB sitzt tief. «Es kann absolut eine rote Karte sein. Um das ist es mir auch gar nie gegangen», sagt Captain Fabian Frei im Interview mit blue Sport auf die Szene angesprochen. «Bei uns wird direkt Rot gezogen, ohne überlegen. Der VAR hat es anscheinend innerhalb von zwei Sekunden bestätigt. Und wenn bei uns in Lugano der Goalie unseren Stürmer rammelt, dann geht es Ewigkeiten und am Schluss passiert nichts», nervt sich Frei. «Das ist es, was mich aufregt.»

«Das ist ein Seich»

Frei spricht eine Szene aus dem Nachtragsspiel unter der Woche an, in der FCB-Torjäger Jovanovic von Lugano-Hüter Saipi abgeräumt wurde (im Video unten). Zudem findet Frei: «Über Anton Kades Foul gegen St.Gallen debattiert man eine Woche lang. Und wenn es gegen uns ist, wird einfach nichts gesagt.»

61. Minute: Jovanovic bringt den FCB wieder in Front – und wird abgeräumt 06.12.2023

Vor allem, dass der VAR die Entscheidung von Schiedsrichter Piccolo so schnell bestätigt, regt Frei auf. «Das ist ein Seich und das ist nicht korrekt und das ist das, was mich aufregt.» Und weiter: «Es kann doch nicht sein, dass der VAR nach einer Sekunde schon dem Schiri sagen konnte, dass es korrekt ist.»

Frei setzt zum Rundumschlag an

Damit aber nicht genug. «Natürlich sind die Emotionen von uns Spielern auch nicht korrekt, wenn ich den Ball wegschiesse», gibt Frei zu. «Aber die Art und Weise, wie man mit uns Spielern umgeht, regt mich auf. (...) Und es ist mir egal, was vor 10 Jahren war, ob der FCB-Bonus da war oder nicht. Es geht mir um jetzt im Moment. Und das hat mich einfach in dem Moment genervt.»

Seinem Teamkollegen Xhaka macht Frei keinen Vorwurf. «Er hat gesagt, er habe ihn gar nicht sehen können», so der 34-Jährige, der anschliessend zum Rundumschlag ansetzt: «Es ist einfach viel gegen uns gelaufen. Der verdammte Gotthard ist in der Nacht für drei Stunden zu. Unsere Platzwarte haben auch nicht einen super Job gemacht. Sie können vielleicht nichts dafür, es ist einfach ein Scheissdreck.»

Das schlägt auf das Gemüt. «Tut mir leid, dass ich dann auch mal, nicht die Fassung verliere, aber dann vielleicht ein bisschen anstrengend bin auf dem Platz», fährt Frei fort und hält schlussendlich das Positive fest: «In den zwei Spielen, die wir mit Fabio Celestini verloren haben, waren wir ewig in Unterzahl und haben eigentlich gut dagegen gehalten. Es tut einfach weh, dass so ein Aufwind, wie wir ihn hatten, jetzt so gestoppt wird.»

Mehr zur Partie zwischen Basel und GC

Basel – GC 0:1 Credit Suisse Super League, 17. Runde, Saison 23/24 09.12.2023