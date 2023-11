«Ganz klar Rot!» – hätte Kade für dieses harte Foul vom Platz fliegen müssen?

Platzverweis für Kade? Gygax: «1000-prozentig Rot!» FCB-Torschütze Anton Kade hat Glück, dass er im Spiel gegen St.Gallen nach einem brutalen Foul nicht vom Platz fliegt. für die blue Sport Experten im Studio war es eine klare Rote Karte. Ex-Schiedsrichter Pascal Erlachner sieht es anders. 26.11.2023

FCB-Torschütze Anton Kade hat Glück, dass er im Spiel gegen St.Gallen (2:0) nach einem harten Foul nicht vom Platz fliegt. für die blue Sport Experten Daniel Gygax und Christian Schneuwly war es eine klare Rote Karte. Ex-Schiedsrichter Pascal Erlachner sieht es anders.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Basel macht mit einem 2:0-Sieg gegen St.Gallen einen weiteren Schritt aus der Krise und kann die rote Laterne abgeben,

Eine Szene im Spiel sorgt aber für hitzige Diskussionen im Studio von blue Sport: In der Startphase sieht Anton Kade nach einem harten Einsteigen nur die Gelbe Karte.

Für die blue Sport Experten Daniel Gygax und Christian Schneuwly ist es unverständlich, dass der VAR nicht eingriff und Kade nicht vom Platz gestellt wurde. Ex-Schiedsrichter Pascal Erlachner verteidigt derweil die Unparteiischen. Mehr anzeigen

Nur wenige Augenblicke, nachdem Anton Kade den FC Basel gegen St.Gallen in der 11. Minute in Führung bringt, hat der deutsche Flügelspieler Glück, dass er nicht vom Platz gestellt wird. Mit offener Sohle geht Kade in den Zweikampf gegen Patrick Sutter, trifft den Gegenspieler am Knöchel und verletzt ihn. Der St.Galler trägt eine Fleischwunde davon und kann nicht weiterspielen.

Der FCB-Profi sieht für sein hartes Einsteigen nur die Gelbe Karte. Wirklich der richtige Entscheid? blue Schiedsrichterexperte Pascal Erlachner sagt: «Die Frage ist: War es übertriebene Härte? Dann wäre es Rot gewesen. Es geht auch darum, wo Sutter genau getroffen wurde – auf dem Fuss oder auf dem Knöchel? Rutscht er ab, streift er ihn nur?» Die TV-Bilder liefern keine klaren Antworten auf diese Fragen.

Zu sehen ist aber, dass der FCSG-Rechtsverteidiger unmittelbar nach dem Foulspiel umknickt. «Ich habe das Gefühl, die Verletzung kommt auch wegen des Misstritts. Das ist sicher auch unglücklich», so Erlachner, der die Unparteiischen in Schutz nimmt: «Es sieht brutal aus, aber es ist kein klarer Fehlentscheid, deshalb greift der VAR auch nicht ein. Dumm gelaufen.»

Gygax: «1000-prozentig Rot!»

blue Sport Experte Daniel Gygax ist ganz anderer Meinung: «1000-prozentig Rot!», wird der frühere Nati-Spieler deutlich. «Kade streckt das Bein durch und hat die Sohle offen. Sutter knickt um, weil Kade mit offener Sohle auf den Knöchel tritt. Für mich unverständlich, warum der VAR hier nicht eingreift und es keine Rote Karte gibt.»

Christian Schneuwly bläst ins gleiche Horn. «Ich vertsehe nicht, warum man es sich nicht noch einmal anschaut.» Laut dem Regelwerk sei es wohl kein klarer Fehlentscheid, «trotzdem musst du dir das noch einmal anschauen», sagt der blue Sport Experte: «Auch für mich ist das ganz klar Rot. Er nimmt eine Verletzung des Gegenspielers in Kauf. Und wir haben in dieser Saison schon ein paar Rote Karten für solche Fouls gesehen.»

Kade entschuldigt sich, Zeidler will nicht lamentieren

Kade selbst sagt schon im Pausen-Interview bei blue Sport: «Er war eine schnelle Aktion. Für mich spiele ich zuerst den Ball, dann treffe ich ihn natürlich. Das tut mir auch leid. Gute Besserung, wenn er sich schwerer verletzt hat.»

Wie es Sutter geht, weiss sein Trainer Peter Zeidler kurz nach dem Schlusspfiff noch nicht. «Er hat eine sehr grosse Wunde, aber ich glaube nicht, dass etwas am Gelenk ist», sagt der FCSG-Coach zu blue Sport. Ein Urteil, ob Gelb oder Rot für Kade, will sich Zeidler nicht erlauben: «Das war nicht der Grund, warum wir verloren haben.» Der FCB siegt am Ende verdient mit 2:0.

