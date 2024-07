YB – Sion 1:2 Credit Suisse Super League, 1. Runde, Saison 24/25 21.07.2024

Der FC Sion meldet sich eindrücklich in der Super League zurück und feiert gegen YB den ersten Auswärtssieg seit 1996. Dem Meister dagegen missglückt der Start in die Mission Titelverteidigung. Die Stimmen zum Spiel.

Luca Betschart Luca Betschart

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Dem FC Sion gelingt im ersten Match nach der Rückkehr in die Super League Historisches. Zum ersten Mal seit 1996 gewinnen die Walliser ein Ligaspiel beim Meister YB.

YB-Coach Patrick Rahmen und Verteidiger Lewin Blum suchen im Gespräch mit blue Sport nach den Gründen für die überraschende Niederlage.

Christian Constantin dagegen freut sich enorm über die drei Punkte und gibt zu: «Heute macht es Spass, den Teletext anzuschauen.» Mehr anzeigen

Patrick Rahmen, YB-Trainer

«Wir sind natürlich nicht zufrieden, das ist logisch. Wir haben uns das anders vorgestellt. Die erste Halbzeit war gut, wir hatten viel Ballbesitz in der Offensive und konnten Druck machen.

Das zweite Tor hat gefehlt. Dann wurden wir etwas passiv und werden mit dem 1:1 bestraft. Die 2. Halbzeit war dann schwierig mit einem Mann weniger und dieser Hitze. Wir haben nochmals alles probiert, aber haben das nicht clever gemacht. Wir hätten auch mit einem Mann weniger mehr Druck machen sollen. Schlussendlich ist es eine Niederlage, die weh tut.

Nach der Roten Karte war es ein anderes Spiel. Mit den Umschaltmomenten – auch das müssen wir anschauen. Wir können nicht so stehen, so verteidigen. Das müssen wir gemeinsam anders machen.»

Lewin Blum, YB

«Wir bekommen eine dumme Rote Karte zu einem Zeitpunkt, als wir noch einmal Gas gaben und Druck machten wollten. (...) Die Rote Karte hat nicht in unsere Karten gespielt. Mit einem Mann weniger ist es schwierig. So gehen wir als Verlierer vom Platz.

Wenn wir in der Zone 3 sind, also vor dem gegnerischen Tor, müssen wir zwingender spielen und die Chancen besser ausnützen. Und wir haben einfache Ballverluste drin, bei denen wir wieder 80 Meter nach hinten rennen müssen und in einen Konter kommen. Solche Bälle dürfen wir nicht verlieren, so geben wir dem Gegner Aufwind. Das müssen wir besser machen.»

Nias Hefti, Sion

«Wir sind überglücklich. Wir konnten die Euphorie mitnehmen vom Aufstieg. Klar hatten wir Phasen, in denen wir leiden mussten. Wir wollten hier rauskommen, Freude haben am Fussball und zeigen, was wir können.

Ich musste viel defensiv arbeiten. Wir konnten es miteinander meistens lösen, auch wenn es ab und zu gefährlich wurde. Aber das ist normal gegen den Meister. (...) Wir konnten uns auch Situationen erarbeiten, in denen wir den Ball halten konnten. Das war sehr wichtig, damit wir auch durchatmen konnten. Danach waren wir wieder bereit, um zu verteidigen.

Seit Anfang letzter Saison ist eine konstante Ruhe im Verein. Das hilft uns auf dem Platz, wenn die Umgebung auch ruhig ist.»

Christian Constantin, Sion-Präsident (französisch)

«Das Spiel lief zu bestimmten Momenten gut für uns mit der Roten Karte, aber wir haben trotzdem gute Dinge getan. Ich habe Spieler gesehen, die sich an die Liga anpassen wollen und grosses Potenzial haben, um gut zu spielen.

Manchmal schaut man sich den Totomat an und ist unglücklich und die Dinge laufen nicht so, wie man es möchte. Aber heute Abend, mit einem Sieg in Bern, macht es natürlich Spass, den Teletext anzuschauen.»