Ardon Jashari verlässt den FC Luzern nach dieser Saison. Bild: sda

Der FC Luzern verliert nach der laufenden Saison seinen Captain: Ardon Jashari kehrt der Super League den Rücken und wechselt zu Club Brügge nach Belgien.

lbe Luca Betschart

Was sich bereits seit einiger Zeit abzeichnete, ist nun Tatsache: Ardon Jashari verlässt den FC Luzern nach dieser Saison und wechselt ins Ausland. Der 21-Jährige wagt bei Club Brügge in Belgien ein neues Abenteuer.

Jashari, der im letzten Sommer zum FC Basel wechseln wollte, aber nicht durfte, unterschreibt beim 18-fachen belgischen Meister einen Vierjahresvertrag. Über die Ablösemodalitäten für den 21-jährigen Mittelfeldspieler machten beide Klubs keine Angaben. Der zweifache Nationalspieler ist bereits der dritte Schweizer, den es innerhalb weniger Monate nach Belgien zieht. Im Herbst wechselte Andi Zeqiri von Brighton zu Genk, im Winter schloss sich Franck Surdez Gent an.

Billboard in Bruges. 🖼️

Soon reality. 🔵⚫ pic.twitter.com/B1m3GdWrVn — Club Brugge KV (@ClubBrugge) April 3, 2024

Der FCL schreibt in einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung: «Der gesamte FC Luzern bedankt sich bei seinem Captain für seinen bedingungslosen Einsatz und wünscht ihm für seine weitere Karriere viel Erfolg.»

FCL-Sportchef Remo Meyer macht zudem klar: «Was Ardon in seiner Zeit bei uns geleistet hat, verdient allergrössten Respekt. Auch wenn es uns in der kommenden Saison sportlich schmerzen wird, freuen wir uns mit und für Ardon, dass er nun den nächsten Schritt in seiner Karriere machen kann. Der FC Luzern ist stolz, an der Entwicklung dieses Spielers beteiligt gewesen zu sein und wird seinen weiteren Weg mit grosser Freude verfolgen.»