Frick: «Der richtige Moment, um Jashari die Captainbinde wieder zu geben» 05.11.2023

Gegen die Grasshoppers läuft der Anfang Saison degradierte Ardon Jashari wieder als Captain des FC Luzern auf. Trainer Mario Frick nennt die Gründe dafür, Experte Timm Klose sieht die Entscheidung kritisch.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ardon Jashari steigt nach der Cup-Niederlage bei Delémont wieder zum Captain des FC Luzern auf und führt die Mannschaft gegen GC mit einem starken Auftritt zum Sieg.

Im Interview mit blue Sport erklärt Trainer Mario Frick, wieso er sich gemeinsam mit Sportchef Remo Meyer mitten in der Saison für einen Captain-Wechsel entschieden hat.

blue Sport Experte Timm Klose findet die Entscheidung nicht unproblematisch und spricht Jashari auf die schwierige Situation für den abgesetzten Meyer an. Mehr anzeigen

Ein Tor, ein 2:0-Heimsieg und die Captainbinde wieder um den Oberarm – für Ardon Jashari bringt die Partie gegen die Grasshoppers gleich mehrere Gründe zum Jubeln. Nachdem der 21-Jährige Anfang Saison öffentlich seinen Wechselwunsch zum FC Basel äusserte und dafür als Spielführer abgesetzt wurde, scheint zwischen dem FCL und dem Nati-Spieler mittlerweile alles wieder im Lot.

«Wir wollten ein Zeichen setzen. Ich sass mit Remo Meyer (Sportchef) lange zusammen am Tag nach der Cup-Niederlage», sagt Mario Frick im Interview mit blue Sport auf den Captainwechsel angesprochen. Für den FCL-Coach bedeutet das Cup-Out die «schlimmsten Niederlage meiner Trainer-Karriere».

Klose: «Ich finde es komisch»

Die bleibt nicht ohne Konsequenzen. «Wir waren der Meinung, dass es eine Veränderung braucht», begründet Frick den Entscheid. «Ardon war letzte Saison ein super Captain für uns, ein geborener Leadertyp. Darum war für uns jetzt der richtige Moment, um ihm die Captainbinde wiederzugeben.»

Derweil zeigt sich blue Experte Timm Klose überrascht vom Wechsel mitten in der Saison. «Ich habe gewitzelt und gesagt, sie wollen Jasharis Marktwert wieder teurer machen. Ich finde es komisch», sagt Klose und spricht auch den abgelösten Max Meyer an: «Man muss auch hinterfragen, wie Meyer mit dieser Situation umgehen wird. Und wie das Team mit dieser Situation umgeht. Das ist speziell.»

Klose: «Ich finde es komisch, dass Jashari wieder Captain ist» 05.11.2023

Jashari: «Meyer ist mit der Situation easy umgegangen»

So sieht Klose auch Jasharis Jubel nach dem Tor zum 2:0 zwiespältig. In Bellingham-Manier stellt sich Nummer sechs mit ausgebreiteten Armen vor die Fan-Kurve und lässt sich gebührend feiern.«Er ist ein grossartiger Charakter, ich schätze ihn als Spieler extrem. Man muss aber trotzdem auch Demut zeigen gegenüber dem vorherigen Captain. Meyer stand auch auf dem Platz. Ob man sich dann selbst so inszenieren muss, kann man hinterfragen.»

Als Jashari kurz später beim Interview auftaucht, winkt er aber ab und macht klar, dass er mit Meyer ein nach wie vor gutes Verhältnis hat. «Max ist ein Spieler, der es sehr gut hat mit mir. Er gibt mir Tipps und ist ein Riesen-Spieler, den wir brauchen. Ich glaube, mit der Situation ist er easy umgegangen. Das hat man auch gesehen auf dem Platz, er hat kein bisschen nachgelassen und hat alles gegeben.»

Jashari: «Für mich hat die Binde nichts geändert» Im Interview mit blue Sport spricht der alte und neue Captain Ardon Jashari über die Reaktion auf das Cup-Aus, seine Beziehung zu Max Meyer sowie seine Rolle im Team. 05.11.2023

Jashari kann zudem den Zeitpunkt des Wechsels nachvollziehen. «Nach dem Spiel am Mittwoch musste etwas passieren. Das wurde anschliessend am Donnerstagmorgen im Training von Remo so kommuniziert», verrät Jashari, für den sich durch die Captainbinde am Arm aber ohnehin nicht viel verändert: «Ich glaube, die Mannschaft nimmt mich genau gleich wahr. Ich hatte immer den gleichen Charakter, egal was alles passiert ist. Die Mannschaft weiss und merkt das auch.»

Die Highlights der Partie