Hollywood statt Shanghai: Die grosse Analyse nach dem GC-Verkauf Was bedeutet der US-Einstieg für Rekordmeister GC? Darüber diskutiert Moderator Stefan Eggli mit GC-Vizepräsident András Gurovits, Ex-GC-Spieler Baykal Bellusci und blue Sport Chefredaktor Andreas Böni. 18.01.2024

Hollywood statt Shanghai: Was bedeutet der US-Einstieg für Rekordmeister GC? Darüber diskutiert Stefan Eggli mit GC-Vizepräsident Andras Gurovits, Ex-Hopper Baykal Bellusci und blue Sport Chefredaktor Andreas Böni.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Für die Grasshoppers beginnt mit der Übernahme durch den Los Angeles FC eine neue Ära. Im Fussball-Talk Heimspiel nimmt Vizepräsident Andras Gurovits Stellung zum Verkauf.

Nebst Gurovits sind auch Ex-Hopper Baykal Bellusci und blue Sport Chefredaktor Andreas Böni bei Moderator Stefan Eggli zu Gast und machen klar, welche Fehler GC jetzt nicht machen darf. Mehr anzeigen

Für die Grasshoppers beginnt eine neue Ära. Nach fast vier Jahren in chinesischem Besitz übernehmen Amerikaner die Kontrolle über den Schweizer Fussball-Rekordmeister. Neu gehört der Zürcher Super-League-Verein dem Los Angeles FC.

Die Anteile am Klub aus der nordamerikanischen Major League Soccer sind wiederum in den Händen von diversen Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Medien, Sport oder Showbusiness. Der Schauspieler Will Ferrell, der ehemalige Basketballer Magic Johnson, die frühere Fussballerin Mia Hamm oder der frühere Youtube-Boss Chad Hurley sind unter anderen Eigentümer von Los Angeles FC.

Im Fussball-Talk Heimspiel nimmt Vizepräsident Andras Gurovits Stellung zur Übernahme.

Gurovits: «ZSC musste 39 Jahre auf Titel warten – hoffen wir es geht schneller bei uns» GC-Verwaltungsrat András Gurovits sprach bei blue Sport über die Saisonziele seines Klubs für das aktuelle Jahr – und für die Zukunft. 18.01.2024

Mehr zum Thema