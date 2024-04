Fabian Lustenberger verletzte sich gegen Yverdon am Oberschenkel. KEYSTONE

Fabian Lustenberger verletzt sich am Ostermontag rund zwei Monate vor seinem Karriereende. Wie die Young Boys nun mitteilen, wird der 35-Jährige dem Meister in den nächsten Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Fabian Lustenberger verletzte sich bei der Partie gegen Yverdon am rechten Oberschenkel.

Nun ist klar: Der Innenverteidiger fällt für die nächsten Wochen aus. Wie der Klub mitteilt, wird Lustenberger aber noch vor seinem Karriereende im Sommer wieder auf dem Platz stehen. Mehr anzeigen

Fabian Lustenberger muss am Ostermontag bei der Nullnummer gegen Yverdon noch vor dem Pausenpfiff verletzt ausgewechselt werden. Der Innenverteidiger fasst sich plötzlich an den Oberschenkel und lässt sich zu Boden fallen. Lustenberger verkündete Ende März sein Karriereende per Ende der Saison. War das Yverdon-Spiel sein letztes Spiel als Profi?

Nein. Die Young Boys verkünden am Dienstagnachmittag, dass der 35-Jährige «gemäss medizinischer Einsachätzung» im Verlauf dieser Saison wieder für Einsätze zur Verfügung stehen wird. Der Klub spricht von einer Verletzung am rechten Oberschenkel. Aufatmen im YB-Lager also. Ein Wermutstropfen aber bleibt: Lustenberger werde dem Leader «in den nächsten Wochen» nicht zur Verfügung stehen.

Der Meister muss also neun Runden vor Schluss in einer möglicherweise vorentscheidenden Phase im Titel-Rennen auf seinen Captain verzichten. Für YB steht am Donnerstag GC auf dem Programm.

