FC Basel FCB-Präsident David Degen übernahm im Mai 2021 beim FC Basel, krempelte den Verein um und machte mit klugen Transfers viel Geld. Bild: Keystone Der Goldesel des FCB, auch wenn er nur zwölf Monate lang da war: Riccardo Calafiori spülte Basel auch dank einer Weiterverkaufsklausel weit mehr als 20 Millionen in die Kasse. Bild: Keystone Renato Veiga spielte ebenfalls nur ein Jahr in Basel, konnte aber seine Spuren hinterlassen und kommt nun regelmässig beim grossen FC Chelsea zum Einsatz. Bild: Keystone Zeki Amdouni und Dan Ndoye konnten den FCB als Sprungbrett nutzen und gehören heute in der Nati zu den Schlüsselsielern. Bild: Keystone VIele kamen, viele gingen. Nur einer ist seit einer gefühlten Ewigkeit da: Taulant Xhaka. Bild: Keystone

Im Mai 2021 hat David Degen beim FC Basel übernommen. Seither hat es fast 150 Kadermutationen in der Mannschaft gegeben. Ein Blick auf die zahlreichen Transfers des FCB und wie viel Geld sie dem Klub einbrachten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach sportlich und finanziell schwierigen Jahren geht es beim FC Basel wieder bergauf. Die Hinrunde haben die Bebbi auf Platz 2 beendet, mit nur einem Punkte Rückstand auf Leader Lugano.

Als David Degen den FCB im Mai 2021 von Bernard Burgener übernahm, stand er vor einem Scherbenhaufen. «Es blutete überall raus, wir mussten diese Blutung stoppen», erklärte der FCB-Boss.

Degen schaffte es, den Verein mit zahlreichen Transfers wieder auf Kurs zu bringen. blue Sport hat nachgezählt: Seit der Übernahme des neuen Präsidenten gab es fast 150 Kadermutationen. Mehr anzeigen

«Wir sind überzeugt, dass wir bis Ende 2024 den Klub so aufgestellt haben werden, dass alle Altlasten und Fehler aus der Vergangenheit aufgeräumt sind. Dann kommt der Klub stabil und unabhängig sportlich wieder dahin, wo er hingehört und wir ihn sehen wollen.» Das sagte FCB-Verwaltungsrat Andy Rey im August 2023 in einem Statement.

Und tatsächlich: Der FC Basel hat sich wieder gefangen. Nach schwierigen Jahren ist der einstige Serienmeister sportlich wieder auf Kurs. In der Super League liegt der FCB nach der Hinrunde auf Platz 2, hat nur einen Punkt Rückstand auf Leader Lugano. Die Fans dürfen wieder vom Meistertitel träumen.

Finanziell sieht es auch viel besser aus als noch vor drei Jahren. Dazu beigetragen hat insbesondere die Transferpolitik des Vereins. Die Strategie ist einfach erklärt: Junge Spieler mit viel Potenzial für möglichst wenig Geld einkaufen und für viel Geld wieder abgeben. Auch wenn diese Spieler nur für kurze Zeit im Joggeli spielen.

70 Millionen Franken Transferplus in der Ära Degen

David Degen und seinem Team sind dabei gleich mehrere Coups gelungen. Riccardo Calafiori, Renato Veiga, Andy Diouf, Thierno Barry und auch Zeki Amdouni spielten alle nur eine einzige Saison in Basel. Allein mit diesen fünf Spielern erwirtschaftete der FCB ein Transferplus von geschätzt mehr als 70 Millionen Franken.

Von den zehn teuersten Verkäufen in der Klubgeschichte wurden sechs in der Ära Degen getätigt. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass seit Sommer 2021 – also in sieben Transferfenstern – ganze 47 Spieler fix verpflichtet wurden. Die vielen Leihspieler sind da nicht mit eingerechnet.

Insgesamt gab es beim FCB seit Degens Übernahme 148 Kadermutationen (siehe Übersicht weiter unten). Das sind im Schnitt 21 Zugänge, Abgänge oder Leihen pro Transferfenster. Junge Spieler, die aus dem eigenen Nachwuchs den Sprung in die 1. Mannschaft geschafft haben, sind nicht mit eingerechnet. Die Basler generierten mit ihren Transfers Einnahmen von über 130 Millionen Franken und gaben mehr als 60 Millionen für neue Spieler aus.

Finanziell auf Kurs

Vor ziemlich genau einem Jahr sass David Degen bei blue Sport im Heimspiel und erklärte: «Wir haben mit einem strukturellen Defizit von rund 35 Millionen angefangen. Es blutete überall raus, wir mussten diese Blutung stoppen.» Ende 2023 sei das Defizit noch bei rund 15 Millionen Franken gelegen. Das Ziel für 2024 hiess acht Millionen. Wo der FCB genau steht, wird voraussichtlich im April 2025 kommuniziert.

Degen sprach im Heimspiel von einem «Fünfjahresplan». Phase eins, die Blutung zu stoppen, sei gelungen. Auch dank zahlreichen Leihgeschäften, mit denen sich der Verein über Wasser halten konnte. Phase zwei, Spieler fix zu verpflichten und wieder langfristiger zu denken, scheint ebenfalls abgeschlossen. Nur Albian Ajeti, Benjamin Kololli und der 37-jährige Marwin Hitz haben auslaufende Verträge zum Saisonende.

«Wir stellen den Klub nachhaltig finanziell auf stabile Beine, um dann wachsen zu können», erklärte Degen – und läutete damit wohl eine nächste Phase ein: Die Rückkehr zum sportlichen Erfolg.

Beim FC Basel geht es wieder bergauf. Die Finanzen werden aber auch im neuen Jahr im Fokus bleiben. Man wird auch künftig auf Transfereinnahmen angewiesen sein. Nun stellt sich die Frage: Wird Basel in seiner sportlich guten Situation auch im kommenden Winter-Transferfenster seine Pace halten und im Januar die halbe Mannschaft auswechseln?

Alle Transfers seit David Degens Übernahme im Überblick

Transfersummen gemäss «transfermarkt.ch»

Saison 2021/22 Zugänge:

Liam Millar (Liverpool), 1,5 Millionen Euro

Wouter Burger (Feyenoord), 700'000 Euro

Fedor Chalov (ZSKA Moskau), Leihe (Leihgebühr 300'000 Euro)

Jordi Quintillà (St. Gallen), ablösefrei

Sergio López (Real Madrid Castilla), ablösefrei

Ádám Szalai (Mainz 05), ablösefrei

Michael Lang (Boroussia Mönchengladbach), ablösefrei

Emmanuel Essiam (Berekum Chelsea), ?

Nasser Djiga (Vitesse FC), ?

Strahinja Pavlović (AS Monaco), Leihe

Sebastiano Esposito (Inter Mailand), Leihe

Joelson Fernandes (Sporting B), Leihe

Tomás Tavares (Benfica), Leihe

Andy Pelmard (Nizza), Leihe

Dan Ndoye (Nizza), Leihe

Noah Katterbach (Köln), Leihe

Darian Males (Inter Mailand), Leihe

Albian Hajdari (Juventus), Leihe

Tician Tushi (Wil), Leih-Ende

Abgänge:

Arthur Cabral (AC Florenz), 15,5 Millionen Euro

Edon Zhegrova (Lille) 7 Millionen Euro

Silvan Widmer (Mainz), 2,5 Millionen Euro

Eray Cömert (Valencia), 800’000 Euro

Afimico Pululu (Greuther Fürth), ablösefrei

Samuele Campo (Luzern), ablösefrei

Ricky van Wolfswinkel (Twente), ablösefrei

Aldo Kalulu (Sochaux), ablösefrei

Luca Zuffi (Sion), ablösefrei

Jozef Pukaj (Winterthur), ablösefrei

Orges Bunjaku (Grenoble), ?

Jordi Quintillà (St. Gallen), ?

Julian von Moos (St. Gallen), ? unbekannt

Yannick Marchand (Xamax), Leihe

Tician Tushi (Winterthur), Leihe

Kaly Sène (GC), Leihe

Julian von Moos (Vitesse Arnheim), Leihe

Jorge (Monaco), Leih-Ende

Amir Abrashi (SC Freiburg), Leih-Ende

Jasper van der Werff (RB Salzburg), Leih-Ende

Timm Klose (Norwich City), Leih-Ende Mehr anzeigen

Saison 2022/23 Zugänge:

Riccardo Calafiori (AS Rom), 10,2 Millionen Euro

Andy Pelmard (Nizza), 2 Millionen Euro

Dan Ndoye (Nizza), 2 Millionen Euro

Bradley Fink (Borussia Dortmund), 800'000 Euro

Anton Kade (Hertha BSC), 750'000 Euro

Jean-Kévin Augustin (Nantes), ablösefrei

Marwin Hitz (Borussia Dortmund), ablösefrei

Arnau Comas (Barça Atlètic), ablösefrei

Hugo Vogel (Lyon), ablösefrei

Nils de Mol (Wil), ablösefrei

Adriano Onyegbule (RB Leipzig), ablösefrei

Sayfallah Ltaief (Winterthur), ?

Mirko Salvi (Yverdon), ?

Jonas Adjetey (Berekum Chelsea), ?

Hugo Novoa (RB Leipzig), Leihe

Andi Zeqiri (Brighton), Leihe

Zeki Amdouni (Lausanne), Leihe

Kasim Adams (Hoffenheim), Leihe

Andy Diouf (Rennes), Leihe

Kaly Sène (GC), Leih-Ende

Yannick Marchand (Xamax), Leih-Ende

Tician Tushi (Winterthur), Leih-Ende

Abgänge:

Matías Palacios (Al-Ain), 3 Millionen Euro

Andrea Padula (Bellinzona), ablösefrei

Raoul Petretta (Kasimpasa), ablösefrei

Yannick Marchand (GC), ablösefrei

Djordje Nikolic (Újpest), ablösefrei

Heinz Lindner (Sion), ?

Nasser Djiga (Nimes), Leihe

Sayfallah Ltaief (Winterthur), Leihe

Tician Tushi (Winterthur), Leihe

Felix Gebhardt (Hallescher FC), Leihe

Andrin Hunziker (Aarau), Leihe

Tim Spycher (Yverdon), Leihe

Fedor Chalov (ZSKA Moskau), Leih-Ende

Strahinja Pavlović (Monaco), Leih-Ende

Sebastiano Esposito (Inter), Leih-Ende

Andy Pelmard (Nizza), Leih-Ende

Dan Ndoye (Nizza), Leih-Ende

Tomás Tavares (Benfica), Leih-Ende

Joelson Fernandes (Sporting B), Leih-Ende

Noah Katterbach (Köln), Leih-Ende

Albian Hajdari (Juventus), Leih-Ende

Pajtim Kasami (vereinslos)

Ádám Szalai (vereinslos)

Valentin Stocker (Karriereende) Mehr anzeigen

Saison 2023/24 Zugänge:

Andy Diouf (Stade Rennes), 5,5 Millionen Euro

Renato Veiga (Sporting Lissabon), 4,6 Millionen Euro

Zeki Amdouni (Lausanne-Sport), 4 Millionen Euro

Juan Carlos Gauto (Huracan), 3,9 Millionen Euro

Adrian Leon Barisic (NK Osijek), 3 Millionen Euro

Jonathan Dubasin (Albacete), 3 Millionen Euro

Thierno Barry (SK Beveren), 3 Millionen Euro

Djordje Jovanovic (Maccabi Tel Aviv), 2,8 Millionen Euro

Maurice Malone (Augsburg), 2 Millionen Euro

Finn van Breemen (Den Haag), 1 Million Euro

Dominik Schmid (GC), 900'000 Euro

Gabriel Sigua (Dinamo Tiflis), 700'000 Euro

Mohamed Dräger (Nottingham Forest), 420'000 Euro

Nicolas Vouilloz (Servette), 200'000 Euro

Albian Ajeti (Gaziantep), ablösefrei

Benjamin Kololli (Shimizu S-Pulse), ablösefrei

Dion Kacuri (GC), ?

Yusuf Demir (Galatasaray), Leihe

Kevin Rüegg (Hellas Verona), Leihe

Emmanuel Essiam (Lausanne-Ouchy), Leih-Ende

Nasser Djiga (Nimes), Leih-Ende

Felix Gebhardt (Hallescher FC), Leih-Ende

Andrin Hunziker (Aarau), Leih-Ende

Tician Tushi (Xamax), Leih-Ende

Tim Spycher (Yverdon), Leih-Ende

Abgänge:

Riccardo Calafiori (Bologna), 24,5 Millionen Euro

Zeki Amdouni (Burnley), 18,6 Millionen Euro

Andy Diouf (Lens), 14 Millionen Euro

Dan Ndoye (Bologna), 10,15 Millionen Euro

Wouter Burger (Stoke City), 5 Millionen Euro

Andy Pelmard (Clermont Foot), 1,9 Millionen Euro

Kaly Sène (Lausanne-Sport), ablösefrei

Tician Tushi (Baden), ablösefrei

Liam Chipperfield (Sion), ablösefrei - 120

Felix Gebhardt (Regensburg), ?

Liam Millar (Preston North End), Leihe

Jonathan Dubasin (Real Ovideo), Leihe

Bradley Fink (GC), Leihe

Nasser Djiga (Roter Stern), Leihe

Emmanuel Essiam (Lausanne-Ouchy), Leihe

Tim Spycher (Baden), Leihe

Zeki Amdouni (Lausanne-Sport), Leih-Ende

Andy Diouf (Stade Rennes), Leih-Ende

Darian Males (Inter), Leih-Ende

Hugo Novoa (RB Leipzi), Leih-Ende

Andi Zeqiri (Brighton), Leih-Ende

Kasim Adams (Hoffenheim), Leih-Ende Mehr anzeigen