«Es ist das Ziel vom FC Basel, wieder mal ganz zuoberst zu stehen» Der FC Basel spielt gegen Yverdon zum Saisonabschluss 0:0. Vor dem Spiel hat blue Sport den FCB-Sportchef Daniel Stucki zu seiner neuen Aufgabe in Basel befragt. 22.05.2024

Die Super-League-Saison für den FC Basel ist vorbei. Man blieb unter den Erwartungen. In Zukunft will der FCB wieder zuoberst stehen. Sportchef Daniel Stucki spricht über die Ziele.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Basel beendet seine Saison mit einem 0:0 gegen Yverdon.

Vor dem Spiel spricht der neue FCB-Sportchef Daniel Stucki über die Ziele des Klubs.

Der aktuelle Kader des FCB sei «sicherlich zu gross». Als erster und bisher einziger Abgang steht Yusuf Demir fest. Der Österreicher kehrt nach Leihe zum türkischen Klub Galatasaray zurück.

Renato Veiga und Thierno Barry wecken Begehrlichkeiten von Top-Klubs. Mehr anzeigen

Der FC Basel verabschiedet sich mit dem 0:0 gegen Yverdon in die Sommerferien. Eine harzige Saison ist zu Ende. Nun richtet man den Blick beim FCB nach vorne.

Vor knapp einer Woche wurde Daniel Stucki als Sportchef mit ins Boot geholt, um unter anderem «nachhaltig die DNA für den FCB wiederherzustellen». Bei blue Sport spricht Stucki über die mittel- und langfristigen Ziele der Basler.

In der nächsten Spielzeit will man den Worten Stuckis zufolge vorerst kleinere Brötchen backen. «Wir wollen mit dem FC Basel in der finalen Runde spielen. Das ist ein realistisches Ziel mit der Mannschaft, die wir bereits jetzt schon haben.» Langfristig denkt man bei den Bebbi aber auch wieder an Titel: «Es ist das Ziel vom FC Basel, wieder mal ganz zuoberst zu stehen», hält Stucki fest. Dieses Ziel müsse man anstreben.

«Meine Ferien sind gestrichen»

Die Basler Zukunftsplanung passiert jetzt. «Meine Ferien sind gestrichen, ich will jetzt Vollgas geben für den FC Basel», wird Stucki von «20 Minuten» nach der Nullnummer gegen Yverdon zitiert.

In erster Linie wollen die Bebbi abrüsten. «Wir haben einen extrem grosses Kader, das sicherlich zu gross ist.» Der FCB habe gezeigt, dass er auch mit einem kleinen Teil Spieler erfolgreich sein könne. «Mit diesem Teil wollen wir zusammenhalten.»

Ein Teil, der ab nächster Saison nicht mehr zum FCB gehört ist Yusuf Demir. Die Leihe des 20-jährigen Aussenläufers nimmt ein Ende. Bei den anderen Spielern, die zuletzt nicht im Kader standen, ist bezüglich ihrer Zukunft beim FCB noch nichts fix.

Kann der FCB Veiga und Barry halten?

Mit Renato Veiga und Thierno Barry hat der FCB zwei heiss umworbene Spieler in ihren Reihen. «Was mit Veiga passiert, hängt von Angebot und Nachfrage ab. Aktuell planen wir mit ihm», so Stucki gemäss dem Artikel. Deutlichere Worte wählt er bei der Personalie Barry: «Wir wollen ihn behalten.» Der 21-jährige Franzose blühte nach der Winterpause auf und schoss seit Januar 9 Ligatreffer.

Stucki wird im Mediacenter vom FCB auch auf Klubboss David Degen angesprochen. Seine Worte: «Ich bin nicht Sprachrohr von David Degen. Er ist Präsident und Eigentümer des FC Basel. Meine Funktion ist eine andere. Ich bin zusammen mit der Sportkommission für den operativen sportlichen Erfolg zuständig.»

