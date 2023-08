Lausanne-Ouchy – FC Zürich 0:3 Super League, 4. Runde 2023/24 12.08.2023

Der FC Zürich bleibt im Hoch: Ohne restlos zu überzeugen, gewinnt der FCZ beim weiter sieglosen Aufsteiger Stade Lausanne-Ouchy 3:0.

Bei hochsommerlichen Temperaturen tat der Meister von 2022 das, was es brauchte für die drei Punkte. Im Gegensatz zu den Platzherren nutzte er seine Penaltychance durch Jonathan Okita nach 35 Minuten und machte eine gute Viertelstunde vor Schluss durch den eingewechselten Antonio Marchesano den Deckel drauf. In der Nachspielzeit erhöhte Lindrit Kamberi sogar auf 3:0.

Dazwischen spielte meist der Aufsteiger, vergab aber die wenigen Chancen, die er sich erarbeitete, am eklatantesten in der der 24. Minute, als Alban Ajdini einen überhart gepfiffenen Foulpenalty nicht am starken FCZ-Goalie Yanick Brecher vorbeibrachte.

«Es war schwieriger als erwartet.» FCZ-Captain Yanick Brecher im Interview. 12.08.2023

Stade Lausanne-Ouchy bleibt damit mit nur einem Punkt aus vier Spielen am Tabellenende. Das Team von Coach Anthony Braizat muss dringend zu mehr Realismus und Abgeklärtheit finden, wenn es nicht die ganze Saison im Ranglistenkeller verbringen will. Der FC Zürich zeichnet sich hingegen durch genau diese Effizienz aus.

⭐ Man of the Match: Yanick Brecher (FC Zürich)

«Verhindert mit Paraden den Rückstand und hält den Penalty bärenstark. Auch in der zweiten Halbzeit fehlerfrei, nicht zu bezwingen am heutigen Abend.» (blue Sport Kommentator Stefan Flückiger)

Weitere Stimmen zum Spiel

«Wir haben im richtigen Moment die Tore gemacht.» FCZ-Mittelfeldspieler Antonio Marchesano im Interview. 12.08.2023

«Die Chancen reinmachen, dann kommt es gut.» Lausanne-Ouchy-Spieler Michael Heule im Interview. 12.08.2023

Telegramm

Stade Lausanne-Ouchy - Zürich 0:3 (0:1)

2956 Zuschauer. - SR Kanagasingam. - Tore: 35. Okita (Penalty) 0:1. 72. Marchesano (Guerrero) 0:2. 92. Kamberi (Guerrero) 0:3.

Lausanne-Ouchy: Da Silva; Gassama, Kadima (60. Hajrulahu), Camara, Heule; Bamba (91. Eberhard), Bayard (60. Hamdiu), Qarri (71. Abi); Garcia (71. Mulaj), Danho, Ajdini.

Zürich: Brecher; Kamberi, Katic, Daprelà; Boranijasevic, Conde, Mathew, Guerrero; Rohner, (68. Marchesano) Okita (90. Santini); Afriyie (83. Krasniqi).

Bemerkungen: 24. Brecher hält Penalty von Ajdini. Verwarnungen: 28. Bayard. 35. Camara. 56. Heule. 68. Bamba.