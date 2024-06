Peter Zeidler war von 2018 bis 2024 Trainer beim FC St.Gallen. Bild: KEYSTONE

Peter Zeidler verlässt den FC St.Gallen und wechselt auf die neue Saison zu Bundesligist VfL Bochum. Das hat der Ostschweizer Klub am Montag bestätigt. Zeidler war seit 2018 Trainer in St.Gallen.

Der Wechsel von Peter Zeidler zum VfL Bochum ist definitiv. Das bestätigte der FC St.Gallen am Montag. Seit seinem Amtsantritt im Sommer 2018 hat Peter Zeidler die Mannschaft in der Saison 2019/20 auf den zweiten Platz geführt und in den beiden darauffolgenden Saisons jeweils in den Cupfinal gebracht.

«Peter Zeidlers gute Arbeit beim FC St.Gallen 1879 hat schon in der Vergangenheit das Interesse anderer Vereine geweckt. Wir haben immer offen und konstruktiv miteinander kommuniziert und ihm signalisiert, dass der Klub ihm bei einem möglichen Wechsel in eine grössere Liga keine Steine in den Weg legen würde», wird Klubpräsident Matthias Hüppi einem Statement am Montag zitiert.

«Wir alle und auch ich freuen uns für Peter, dass er als Cheftrainer in der Bundesliga ein neues Kapitel aufschlagen kann. Wir wünschen ihm bei seinem spannenden Schritt nur das Beste und viel Erfolg», sagt Sportchef Roger Stilz – und weiter: «Es ist ein schönes Zeichen für den Klub und den Trainer selbst, dass er vom FCSG den Schritt in eine der Top-Fünf-Ligen machen kann.»

Nachfolge noch unbekannt

Auch Zeidler selbst zeigt sich für die gemeinsame Zeit sehr verbunden: «Ich bedanke mich bei allen, die mich in den letzten Jahren beim FCSG begleitet haben und wünsche dem ganzen Verein mit seinen herausragenden Fans und seiner einzigartigen Kluborganisation nur das Beste für die Zukunft.»

In Bochum kommt es für Zeidler zum Wiedersehen mit Ilja Kaenzig. Dieser ist beim Klub aus dem Ruhrpott Geschäftsführer. Kaenzig und Zeidler arbeiteten in der Saison 2017/18 beim französischen Ligue-2-Klub Sochaux zusammen. Bei Bochum steht mit dem Verteidiger Noah Loosli zudem ein Schweizer in der Mannschaft.

Die Ostschweizer starten am 20. /21. Juli in die neue Super League Saison und treten am 25. Juli und 1. August in der 2. Quali-Runde für die Conference League an. Wer Zeidlers Nachfolger als Trainer beim FC St.Gallen wird, ist noch nicht bekannt.

