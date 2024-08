Patric Pfeiffer muss nach einem Einsatz für YB bereits wieder aussetzen KEYSTONE

Das Verletzungspech der Young Boys hält an. Der eben verpflichtete Innenverteidiger Patric Pfeiffer fällt mit einer Oberschenkelverletzung mindestens sechs Wochen aus.

SDA

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Patric Pfeiffer spielte ein Spiel für Meister YB und muss bereits pausieren.

Der neue Innenverteidiger zog sich am vergangenen Samstag beim Cupspiel gegen Printse-Nendaz eine Oberschenkelverletzung zu.

Wie YB mitteilt, fällt Pfeiffer mindestens sechs Wochen aus. Mehr anzeigen

Der von Augsburg ausgeliehene Pfeiffer hatte erst am Samstag im Cupspiel gegen Printse-Nendaz (10:0) sein Debüt im YB-Dress gegeben. Die Verletzung am rechten Oberschenkel habe sich der 24-Jährige bei einem Zweikampf zugezogen, teilte der Verein an der Pressekonferenz vor dem Hinspiel der Champions-League-Playoffs gegen Galatasaray Istanbul mit.

Pfeiffer wurde engagiert, um die angespannte Situation in der Innenverteidigung zu entlasten. Die etatmässigen Verteidiger Loris Benito und Mohamed Ali Camara verpassten den Saisonauftakt verletzungsbedingt. Der Captain befindet sich im Aufbautraining, Camara kam im letzten Meisterschaftsspiel gegen Yverdon zu seinem ersten Einsatz.

lemi, sda