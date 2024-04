Quintilla kritisiert Schweizer Schiris: «Es ist nicht normal»

Der FC St. Gallen verpasst gegen Lausanne-Sport nach einer wilden Schlussphase und einem späten Penalty-Gegentor den Auswärtssieg. Jordi Quintilla redet sich nach dem Spiel im Interview bei blue Sport in Rage.

Luca Betschart Luca Betschart

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC St. Gallen bringt gegen Lausanne-Sport zweimal eine Führung nicht über die Runden und muss sich nach einem erneut späten Gegentreffer mit einem Punkt begnügen.

Nach dem Spiel lässt Torschütze Jordi Quintilla gehörig Dampf ab, kritisiert die Leistung von Schiedsrichter Luca Piccolo scharf und macht klar: «Die Schiedsrichter in der Schweiz müssen sich verbessern.» Mehr anzeigen

2:2 in der 78. Minute, 2:3 in der 80. Minute, 3:3 in der 86. Minute – zwischen Lausanne-Sport und dem FC St. Gallen geht es in der Schlussphase heiss zu und her. Wie schon gegen Luzern geben die Ostschweizer den Vollerfolg spät noch her – und haben nach dem fünften sieglosen Spiel in Folge nur noch einen Punkt Vorsprung auf den Strich.

In Lausanne wird dem FCSG der späte Penaltytreffer von Donat Rrudhani zum Verhängnis. Und der Frust nach dem Schlusspfiff sitzt tief. «Ich habe das schon vor einigen Jahren gesagt. Die Schiedsrichter in der Schweiz müssen sich verbessern», wettert Jordi Quintilla im Interview bei blue Sport.

«Das reicht nicht aus – in allen Bereichen»

Der St.-Gallen-Captain fügt an: «Der Fussball ist mein Baby, mein Hobby. Ich tue alles, damit wir am Wochenende ein gutes Spiel haben. Ich erwarte das auch von den Schweizer Schiedsrichtern. Ich denke, das reicht nicht aus – in allen Bereichen.»

86. Minute: Rrudhani gleicht die Partie wieder aus 04.04.2024

Quintillas Ärger bezieht sich aber nicht nur auf die Elfmeterszene. «Ich weiss nicht, ob es ein Penalty ist. Aber es ist nicht gut und nicht normal, wie Herr Luca (Piccolo, Anm. d. Red.) heute gepfiffen hat. Mit allem Respekt für die Aufgabe, ich weiss, dass es sehr schwierig ist. Aber ich erwarte viel mehr von diesen Profis – so, wie wir von uns viel erwarten.»

Die Highlights der Partie