Raphael Wicky hat seine Wahl für die Nummer 1 im YB-Tor bereits gefällt. KEYSTONE

Knapp zwei Wochen bevor die Super League aus der Winterpause zurückkehrt, bestimmt YB-Trainer Raphael Wicky seine Nummer 1. Die Wahl fällt auf David von Ballmoos, der den Vorzug gegenüber von Anthony Racioppi erhält.

Raphael Wicky macht schon ganz früh im Jahr reinen Tisch und verkündet seinen beiden Torhütern, wie er in die Rückrunde gehen will. Die Wahl des Trainers fällt auf David von Ballmoos. Wicky erklärt beim «Blick»: «Ich hatte den Goalies vor Weihnachten gesagt, dass ich das früh klären werde. So habe ich ihnen am zweiten Trainingstag am 3. Januar eröffnet, dass Dävu als Nummer eins in die Rückrunde geht. Die Vorbereitung ist sehr kurz, und für zehn Tage wollte ich keinen Konkurrenzkampf eröffnen.»

Wicky spricht dabei von einer Luxussituation mit zwei absoluten Top-Torhütern, in welche er vollstes Vertrauen habe: «Aber ich habe mich in Absprache mit dem Staff und Goalietrainer Chris Born für von Ballmoos entscheiden. Aber: Das ist kein Roter Teppich für Dävu. Und für Anthony Racioppi heisst das: Mund abputzen, weiterarbeiten und von hinten pushen. Man weiss ja, wie schnell es gehen kann.»

Racioppi war plötzlich die Nummer 1

Schnell gegangen ist es zum Beispiel zu Beginn der Saison. Noch im Frühling sagte Sportchef Steve von Bergen, dass von Ballmoos wieder die Nummer 1 werde, sobald er sich von seiner Verletzung erholt habe. Doch es kam anders. Von Ballmoos kehrte im September zurück, allerdings nur als Nummer 2. Racioppi hat ihn in dessen Abwesenheit so gut vertreten, dass er zur neuen Nummer 1 wurde.

Das führte unter anderem dazu, dass sich Gaetano Giallanza, Berater von David von Ballmoos, nach Alternativen umschaute für seinen Klienten. So forderte Giallanza, dass Wicky verkünden solle, wer im Hinblick auf die Rückrunde die Nummer eins sei. Falls die Wahl nicht auf von Ballmoos gefallen wäre, hätte man sich mit YB an einen Tisch setzen und nach einer Lösung suchen wollen.

So weit kommt nun aber nicht. Von Ballmoos wird als Nummer 1 von YB in die Rückrunde gehen.