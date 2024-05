«Ich bin manchmal zu emotional», meinte Taulant Xhaka kürzlich. Keystone

blue Sport war in den 38 Runden der Super League und den 36 Runden der Challenge League hautnah dabei. Das sind die Highlights unserer Redaktoren.

Redaktion blue Sport Linus Hämmerli

FCB-Fans pfeiffen eigene Spieler aus Beat Signer

1. Oktober 2023, FC Basel – Lausanne-Ouchy: Selbst in schlechten Zeiten stehen die Basler Fans für gewöhnlich hinter ihrem FCB. Umso bemerkenswerter die Emotionen nach der 0:3-Pleite gegen SLO. Noch nie in meinen vielen Jahren als Begleiter des FCB habe ich erlebt, dass von den Rängen des St. Jakob Parks derart gegen die Lieblinge gepfiffen wird. Die blanke Wut entlädt sich allen voran an Heiko Vogel, aber auch an den Spielern, die sich den Fans zu erklären versuchen. Ein Gänsehaut-Moment, wenn auch im negativen Sinne. Schön, dass sich zum Ende der schwierigen Saison Mannschaft und Fans wieder gefunden haben.

Die FCB-Fans geigen den Spielern ihre Meinung Nach der blamablen Niederlage gegen Stade-Lausanne-Ouchy müssen sich die FCB-Spieler so einiges vom eigenen Anhang anhören. 01.10.2023

FCZ-Fans räumen den Schnee weg Joel Di Ronco

21. April 2024, Zürich – St. Gallen: Erst bin ich überrascht, dass die Partie angepfiffen wird, dann erleichtert, dass sich die Spieler bei diesen spektakulären Schneeminuten nicht verletzen. Und schliesslich sitze ich überrascht und staunend auf meinem Kommentatorenplatz und beobachte, was Fans und Menschen im Allgemeinen erreichen können, wenn sie sich gemeinsam für eine gute Sache einsetzen.

Schnee im letzigrund – FCZ-Fans helfen beim Schaufeln mit 21.04.2024

Joker Burkart schlägt zu Dani Wyler

2. Dezember 2023, Winterthur – Zürich: Es läuft die 93. Minute im umkämpften Kantonalderby auf der Schützenwiese. Alle im Stadion rechnen mit einem Unentschieden. Doch dann erzielt der ehemalige FCZ-Junior Nishan Burkart ein fulminantes Tor für den FC Winterthur – die Emotionen im Stadion gehen hoch. Doch der VAR überprüft den Treffer. Lange drei Minuten dauert es, bis der Entscheid da ist. Das Tor zählt! A magic moment!

Joker Burkart sticht kurz vor Schluss 24.05.2024

Fabian Frei spricht Klartext Gianni Wyler

9. Dezember 2023, Basel – Lausanne-Ouchy: Das Interview mit Fabian Frei wird mir noch lange in Erinnerung bleiben. Selten lassen Spieler nach einem Spiel ihren Emotionen so freien Lauf, wie der FCB-Leader an diesem Tag. Ehrlich und direkt – ein prägendes Ereignis.

Fabian Frei: «Der VAR brauchte zwei Sekunden – das ist nicht korrekt!» Fabian Frei erklärt die Situtation rund um die Rote Karte gegen Xhaka. 09.12.2023

Xhaka sprintet in den Spielertunnel Manuel Rothmund

14. Mai 2024, Basel – Lausanne-Ouchy: Ich stehe als Reporter am Spielfeldrand und bereite mich auf das Pauseninterview mit FCB-Captain Fabian Frei vor. Plötzlich Geschrei! Ich schaue auf und sehe, wie Taulant Xhaka in Richtung Kabine sprintet. Er will sich SLO-Torhüter Jérémy Vachoux vorknöpfen, der es sich beim Hinauslaufen nicht verkneifen konnte, die Muttenzerkurve zu provozieren. Plötzlich rennen alle Spieler hinterher. «Jetzt räblets!», ruft mein Kameramann. Tut es dann nicht, weil einige von Xhakas Mitspielern beherzt einschreiten. Eine Szenerie wie früher auf dem Pausenplatz. Übrigens ist Frei zum vereinbarten Pauseninterview nicht mehr erschienen.

Kuriose Szenen im St. Jakob-Park: Deshalb jagen die Basel-Spieler Ouchy-Goalie Vachoux in die Katakomben. 14.05.2024

Schneeballschlacht im Studio Chris Augsburger

1. Dezember 2023, Wil – Schaffhausen: In der Lidl Arena liegt zu viel Schnee. Das Spiel zwischen Wil und Schaffhausen wird kurzfristig abgesagt. Da wir unser Studio vor Ort bereits aufgebaut hatten und bereit für eine Sendung sind, entschliessen wir uns, trotz Spielabsage eine Sendung zu machen. Es entsteht eine spontane 30-minütige Sendung mit viel, viel Schnee. Am Ende werfen Andreas Wittwer (Experte) und ich noch ein paar Schneebälle. Wann kann man schon mal während einer Sendung eine Schneeballschlacht machen?

Kein Fussballspiel, dafür eine Schneballschlacht 24.05.2024

Traumtor von Marques Manuel Iseli

30. September 2023, Winterthur – Lugano: Was für ein Kunststück des jungen Portugiesen Marques. Der Neuzugang trifft nicht oft. Aber wenn, dann spektakulär. Dieser Treffer ist mit Sicherheit etwas für die Galerie. Er lässt die Schützenwiese in einer ultra-spannenden Partie kurzzeitig verstummen. So ein Tor sieht man höchst selten.

Was für ein Tor! Marques zaubert Lugano wieder in Führung 30.09.2023

Schürpf entscheidet Zürcher Derby Marko Vucur

28. Januar 2024, GC – Zürich: Mein Moment ereignet sich Ende Januar beim Zürcher Derby zwischen GC und dem FCZ. Alle haben sich schon mit einem 1:1-Unentschieden abgefunden, als GC-Routinier Pascal Schürpf lossprintet und den FCZ mit seinem Treffer versenkt. Da gehen kurzzeitig die Emotionen selbst bei mir hoch. Tags darauf taucht in Thalwil (ZH) ein Graffiti mit meinem Kommentar zum Schürpf-Treffer auf. Coole Sache.

Schürpf schiesst GC zum Derby-Sieg 28.01.2024

Pyro-Wahnsinn in Lausanne Stefan Flückiger

9. Dezember 2023, Lausanne-Sport – Servette: Das ganze Spiel hat einiges zu bieten. Weil Rauchschwaden aus Pyrotechnik schon vor dem Anpfiff übers Feld ziehen, startet das Spiel mit einer Viertelstunde Verspätung. Für einmal fehlt der Wind, der sonst immer durch das Tuilière peitscht. Die Rauchschwaden wollen sich nicht verziehen, eine Geduldsprobe für alle, auch für mich. Wegen zusätzlicher Pyro-Unterbrüche gibt es auch am Ende noch zehn Nachspielminuten. Ein Spiel, das gefühlt nie enden will. Fussball wird aber auch gespielt, Kalus Schlenzer in der 72. Minute in den Winkel als absolutes Highlight. Zum Glück habe ich dieses Traumtor trotz Nebel gesehen.

Trübe Sicht in Lausanne 24.05.2024

Torjubel «Schneeballschlacht» Stefan Kurt

2. Dezember 2023, GC – Lausanne: Ich bin als Kommentator im Letzigrund, es ist bitterkalt. Bis 30 Minuten vor Spielbeginn ist unklar, ob das Spiel angepfiffen wird. Aus GC-Sicht ist es womöglich der beste Auftritt der Saison – man schlägt das damals formstarke Lausanne gleich mit 5:0. In der 65. Minute trifft der Australier Awer Mabil zum 4:0 und zettelt beim Jubel mit den Mitspielern eine Schneeballschlacht an der Seitenlinie an. Eine wunderschöne Szene. So ausgelassen sieht man die Hoppers danach nie mehr in der Saison.

Awer Mabil feiert sein Tor mit einer Schneeballschlacht 24.05.2024

Hustenanfall setzt Sforza ausser Gefecht Natalie Barros

30. September 2023, GC – YB: Mein lustigster Moment in der Fussballsaison 23/24 geschieht während einer Pausenanalyse im Studio. Experte Ciriaco Sforza und ich sind live auf Sendung, als er einen Hustenanfall bekommt. Er kann kein Wort mehr sprechen und ich muss kurzerhand die Analyse übernehmen. Lachanfall zum Schluss inklusive.

Hustende Unterhaltung im blue Sport Studio 24.05.2024

Ganvoula mit dem «Bicicletta» Stefan Eggli

5. Mai 2024, Zürich – YB: Was für ein Traumtor vom viel kritisierten Ganvoula. Nach einem Freistoss bleibt der Ball im FCZ-Strafraum. Ganvoula steht mit dem Rücken zum Tor, steigt in die Höhe und setzt zum «Bicicletta» an. Er trifft das Leder perfekt. Was für ein Prachtstor vom YB-Stürmer.

42. Minute: Ganvoula schiesst YB per Fallrückzieher in Führung 05.05.2024

Ersatzspieler Fink fliegt nach 13. Minuten Nick Läderach

4. Mai 2024, GC – Lausanne-Ouchy: Ein Kommunikationsfehler unter den Unparteiischen sorgt im Heimspiel von GC für Verwirrung. Das Tor von Abubakar wird aberkannt. Dann revidiert Schiedsrichter Nico Gianforte den Entscheid. Der Treffer zählt. Doch auch diesen Entscheid nimmt der Unparteiische wieder zurück. Dieser Zickzack-Kurs erzürnt GC-Ersatzspieler Bradley Fink. Er beschimpft den Schiedsrichter wüst und muss von der Bank direkt in die Garderobe. Rot in der 13. Minute für einen Ersatzspieler hat Seltensheitswert.