Noch bevor er zum ersten Mal als Rückkehrer auf dem Rasen im Joggeli steht, bricht Xherdan Shaqiri in Basel bereits Rekorde. Im Fanshop ist sein Trikot mit der Nummer 10 längst ausverkauft.

Redaktion blue Sport Tobias Benz

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Shaqiri spielt wieder für den FC Basel. Die Rückkehr des Nati-Stars in die Super League hat für viel Aufsehen gesorgt.

In Basel ist die Nachfrage nach Shaqiri-Trikots derart gross, dass bereits über 4'500 Artikel verkauft wurden.

Aktuell ist das Shirt im FCB-Fanshop ausverkauft. Mehr anzeigen

«So etwas haben wir noch nie erlebt in diesem Ausmass», staunt sogar der FCB-Fanshop-Leiter Florian am Sonntag vor dem Spiel gegen Yverdon. Die Fans stehen bereits mehrere Stunden vor Spielstart an, in der Hoffnung, doch noch ein Trikot mit der Nummer 10 zu ergattern.

Im Verlauf der letzten Woche wurde dieses über 4'500 Mal verkauft – absoluter Rekord beim FC Basel. «Bei Alex Frei war es ähnlich, aber das jetzt sprengt alles, was wir bisher gesehen haben», verrät Florian gegenüber blue Sport.

Noch vor Spielstart ist das Shaqiri-Shirt dann wenig verwunderlich ausverkauft. «Die Nachfrage ist im Moment viel grösser als das Angebot. Deshalb muss man im Moment warten. Aber das kriegen wir hin», verspricht der FCB-Fanshop-Leiter (siehe Video oben).

