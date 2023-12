Timm Klose: «Die St.Galler rennen herum wie kopflose Hühner» blue Sport-Experte Timm Klose analysiert die St.Galler Leistung während der 0:3-Pleite in Bern. 09.12.2023

Der FC St.Gallen wird seinen Ansprüchen in Bern nicht gerecht und verliert den Spitzenkampf gegen YB klar mit 0:3. blue Sport-Experte Timm Klose analysiert die Leistung der Ostschweizer im Live-TV und hält sich dabei nicht zurück.

Der FC St.Gallen verliert den Spitzenkampf gegen YB klar mit 0:3.

Für blue Sport-Experte Timm Klose gleichen die Ostschweizer während der Partie «kopflosen Hühnern».

Nach der Niederlage müssen die Espen weiterhin auf ihren ersten Auswärtserfolg in Bern seit 2005 warten. Mehr anzeigen

Nach einer schwachen ersten Hälfte liegt die Mannschaft von Peter Zeidler am Samstagabend im Wankdorf bereits zur Pause mit 0:2 zurück. Kurz nach Wiederanpfiff sorgt Jean-Pierre Nsame mit seinem zweiten Treffer der Partie für die Entscheidung und lässt jegliche Ostschweizer Hoffnungen auf ein Comeback im Keim ersticken.

In der Folge nimmt YB deutlich Tempo aus dem Spiel, der sonst so gefährlichen FCSG-Offensive will aber dennoch kein Tor gelingen. «Es ist alles ein bisschen zerfahren, als hätte man einem Hühnchen den Kopf abgeschnitten und es rennt planlos in der Gegend herum», analysiert blue Sport-Experte Timm Klose die Leistung von Grün-Weiss live im TV.

Dem FC St.Gallen will im Wankdorf einmal mehr nicht viel gelingen. Bild: KEYSTONE

Kein St.Galler Sieg in Bern seit 2005

Für den ehemaligen Basler Verteidiger fehlt es den Espen beim Auswärtsspiel in Bern an der nötigen Ruhe. «Ich glaube, St.Gallen muss einfach zu ihrer Formation zurückfinden, ein bisschen Ruhe ins Spiel bringen. Wenn man hier Struktur reinbringt und die gefährlichen Zuspiele von YB unterbinden kann, könnte noch etwas drin liegen.»

Bis zum Schluss gelingt es den St.Gallern in der Folge zwar, mehr Chancen zu kreieren, im Abschluss bleibt das Team von Peter Zeidler aber weitgehend harmlos. Am Ende unterliegt der FCSG dem Schweizer Meister mit 0:3 und wartet weiterhin auf den ersten Sieg im Wankdorf seit 2005.