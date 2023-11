Shaqiri verfolgt auf der Schützenwiese Winterthur gegen YB 231104_D_CSSL_WIN_YB_Shaqiri-DE.mp4 04.11.2023

Am Samstag wird Xherdan Shaqiri auf der Schützenwiese beim Spiel zwischen Winterthur und den Young Boys entdeckt. Hält sich der Nati-Star schon bald wieder beim FC Lugano fit?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Xherdan Shaqiri lässt sich am Samstag auf der Schützenwiese blicken und sieht den YB-Sieg über Winterthur auf der Tribüne.

Der Nati-Star hat mit Chicago die Playoffs erneut verpasst. Hält er sich wie schon im letzten Jahr beim FC Lugano fit?

Lugano-Trainer Mattia Croci-Torti würde sich über die Ankunft Shaqiris freuen und sagt im Interview mit blue Sport: «Wenn Xherdan kommt, ist das immer gut.» Mehr anzeigen

Einmal mehr verpasst Chicago Fire in der Major League Soccer den Einzug in die Playoffs. Mit einer 0:1-Niederlage gegen New York City endet die Saison von Xherdan Shaqiri und seinem Teamkollegen so bereits vor zwei Wochen.

Mit 40 Punkten hat Chicago nur einen Zähler mehr gesammelt als im Vorjahr. Der Klub, bei dem der Basler Georg Heitz seit knapp vier Jahren als Sportchef amtet, wartet weiter auf die erste Playoff-Teilnahme seit 2017.

«Wenn Xherdan kommt, ist das immer gut»

Shaqiri wird am Samstag derweil in der Schweiz gesichtet. Auf der Schützenwiese verfolgt der Nati-Star das Spiel zwischen Winterthur und den Young Boys und sieht den 4:1-Auswärtssieg der Berner von der Tribüne aus.

Der 32-Jährige könnte zudem schon bald wieder mit dem FC Lugano mittrainieren, wo er sich bereits vor der Winter-WM in Katar im letzten Jahr fit gehalten hat. Entsprechende Gespräche sind im Gang, offiziell bestätigt ist aber noch nichts.

«Ich weiss nicht zu 100 Prozent, ob er kommt oder nicht. Ich weiss nur, dass es eine Möglichkeit gibt», sagt Lugano-Coach Mattia Croci-Torti am Samstag im Interview mit blue Sport. Der 41-Jährige macht aber klar: «Wenn Xherdan kommt, mit seiner Energie und seiner Positivität, ist das immer gut.»