Aufsteiger Lausanne-Ouchy verpasste am vergangenen Wochenende den ersten Sieg in der Super League nur um wenige Sekunden. Servettes Patrick Pflücke war mit seinem Traum-Freistoss tief in der Nachspielzeit der Partycrasher. Nun soll im Heimspiel gegen Zürich der erste Vollerfolg her. Doch die Gäste sind in Form, schlugen vor Wochenfrist Lugano 3:0 und grüssen nach drei Runden von der Tabellenspitze. Was den Waadtländern Mut machen könnte: Den bisher einzigen Punktverlust musste der FCZ in der Fremde hinnehmen.